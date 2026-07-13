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Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Evanghelia zilei Matei 13, 54-58 (De unde are El înțelepciunea aceasta și puterile?)

Matei 13, 54-58 (De unde are El înțelepciunea aceasta și puterile?)

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Data: 13 Iulie 2026

„În vremea aceea, venind în patria Sa, Iisus îi învăța pe ei în sinagoga lor, încât ei erau uimiți și ziceau: De unde are El înțelepciunea aceasta și puterile? Oare nu este Acesta fiul teslarului? Oare nu se numește mama Lui Maria și frații Lui: Iacov și Iosif și Simon și Iuda? Și surorile Lui oare nu sunt toate la noi? Deci, de unde are El toate acestea? Și se sminteau în privința Lui. Iar Iisus le-a zis: Nu este proroc disprețuit decât în patria lui și în casa lui. Și n-a făcut acolo multe minuni, din pricina necredinței lor.”

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