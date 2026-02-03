Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul

Liturghia specifică Postului Mare este cea a Darurilor înainte sfinţite, care-l are ca autor pe Sfântul Grigorie Dialogul, episcopul Romei. Această Liturghie se oficiază numai în postul ce ne pregăteşte pentru Sărbătoarea Pascală. Dacă Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur şi cea a Sfântului Vasile cel Mare sunt euharistice, cea a Darurilor înainte sfinţite este o Vecernie cu rânduială de împărtăşire cu Sfintele Taine sfinţite la Liturghia euharistică precedentă. Este considerată Liturghie deoarece în cadrul ei are loc împărtăşirea preoţilor şi a credincioşilor cu Sfintele Taine.

Părintele Alexander Schmemann spune despre această Liturghie: „Cea dintâi şi cea mai importantă caracteristică a Liturghiei Darurilor înainte sfinţite o reprezintă faptul că este o slujbă de seară. Dintr-un punct de vedere formal, aceasta este o slujbă a Sfintei Împărtăşanii ce urmează Vecerniei”.

La Sinodul Trulan, canonul 52 hotărăşte ca „în toate zilele Sfântului şi Marelui Post, afară de sâmbătă şi duminică şi de sfânta zi a Bunei Vestiri, să se săvârşească Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfinţite”. Această Liturghie este o rânduială liturgică menită să ofere credincioşilor posibilitatea să se împărtăşească şi în cursul săptămânii.

În cadrul acestei Liturghii, ­care-l are ca autor pe Sfântul Grigorie Dialogul, sunt folosite Daruri sfinţite la Liturghia săvârşită duminica precedentă. După cum ne spune Liturghierul: „Dator este, deci, preotul ca, în Sfântul şi Marele Post, atunci când urmează Liturghia Darurilor îna­inte sfinţite, să scoată la Proscomidie din duminica dinaintea acelor zile, pe lângă Sfântul Agneţ pentru acea duminică, încă atâtea Sfinte Agneţe câte Liturghii ale Darurilor înainte sfinţite va săvârşi în cursul săptămânii ce vine…”

Părintele Makarios Simonopetritul arată că această Liturghie este legată de Triod, unele manuscrise numind-o „dumnezeiasca Liturghie a Sfintelor Păresimi”. Acest aspect este dat de faptul că ea se săvârşeşte în ­perioada Triodului în cursul ­săptămânilor din Postul Mare şi în primele trei zile ale Săptă­mânii Mari.

Liturghia Darurilor înainte sfinţite este o slujbă specifică Postului Sfintelor Paşti, putându-se săvârşi în zilele de peste săptămână, de luni până vineri, cu excepţia zilelor aliturgice (luni şi marţi în prima săptămână din post şi Vinerea ­Mare), a sărbătorii Bunei Vestiri şi în Joia şi Sâmbăta Mare.