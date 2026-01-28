Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Darul și milostenia

Darul și milostenia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 29 Ianuarie 2026

Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 434-435; 438

„Pe când era stareț, a venit pita­rul mănăstirii la Cuviosul Calinic și l-a înștiințat că s-a isprăvit făina. Iar el a răspuns:

- Să avem nădejde la Maica Domnului și la Sfântul Ierarh Nicolae și nimic nu ne va lipsi.

Apoi, intrând în chilie, a căzut la rugăciune înaintea icoanei protectorului său, zicând: Sfinte arhiereule al lui Hristos, Nicolae, mângâietorule al săracilor și cald-folositorule al celor ce te roagă cu credință, vino și acum și ajută smeritei turmei tale și ne scapă de foamete, precum ai mântuit pe cei ce erau să se înece în mare, că nu avem alt ajutor, după Maica Domnului, afară de tine... Apoi, după Vecernie, a pus să se citească în biserică paraclisul Sfântului Nicolae.

Astfel, Sfântul Ierarh Nicolae, ascultând rugăciunea plăcutului său, a venit imediat în ajutorul Mănăstirii Cernica. În ceasul acela a sosit la arhondaricul mănăstirii un car cu boi încărcat cu făină. Erau doi oameni necunoscuți, trimiși cu această milostenie de stăpânul lor, și care, după ce au descărcat povara, îndată au plecat.

Drept recunoștință, marele stareț a adunat soborul în biserică și, după Pavecerniță, au cântat acatistul Sfântului Nicolae. Apoi, binecuvântând făina, a pus să se facă pâine în noaptea aceea pentru mângâierea părinților și fraților.

În altă zi, pe când vorbea cu Părintele Pimen, duhovnicul său, a venit la Sfântul Calinic un om cerându-i milostenie. Iar el i-a dat 50 de lei. După un ceas a venit un tânăr și a spus starețului: Părinte, tatăl meu a murit și a lăsat să aduc la mănăstire o mie de lei. Iată aici cinci sute și restul îl voi aduce mai pe urmă, că nu îi am acum. Apoi a plecat. Atunci bătrânul duhovnic a întrebat pe cuviosul:

- Ce cugetai, Părinte Calinic, când ai dat milostenie acelui om?

Iar blândul stareț i-a răspuns:

- Aș fi vrut să-i dau o sută de lei, dar n-am avut. I-am dat numai cincizeci și am primit cinci sute. 

(...) Spunea același ucenic despre Sfântul Calinic:

- Era atât de milostiv, încât, când nu avea ce să dea milostenie, își dădea hainele de pe Preasfinția sa și, plângând, se ruga de mine, nevrednicul, ca să caut bani de unde voi ști, ca să aibă să dea la frații lui Hristos, căci așa îi numea fericitul pe săraci și neputincioși.” 

(Cuvinte ale sfinţilor români, pr. Narcis Stupcanu)

Citeşte mai multe despre:   milostenie  -   Sfantul Calinic de la Cernica
vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Credința și Iubirea Patristica
    Credința și Iubirea

    Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2010, p. 378 „Iubirea e cea mai mare forță. Dar ea e tare numai atunci

    28 Ian, 2026
  • Judecata universală Patristica
    Judecata universală

    Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. III, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 2010, pp. 370-371 „Creștinismul afirmă că chipul actual al lumii va

    27 Ian, 2026
  • Sfântul Bretanion și „Cezarul” Patristica
    Sfântul Bretanion și „Cezarul”

    Protosinghel Ioanichie Bălan, Pateric Românesc, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului și Dunării de Jos, Galați, 1990, pp. 27-28 „Acest venerabil episcop tomitan era de origine capadocian. El a ocupat scaunul

    26 Ian, 2026
  • Înălțimea smereniei Patristica
    Înălțimea smereniei

    Sfântul Macarie Egipteanul, Alte șapte omilii, Cuvânt despre paza inimii, 10, în Părinți și Scriitori Biseri­cești (1992), vol. 34, p. 286 „(Învățătura de) bază a creștinis­mului aceasta este:

    25 Ian, 2026
TOP 6 Patristica