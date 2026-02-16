Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 268 „Nu este cu putință să împărățească cineva împreună cu Hristos la cer, de nu va urma aici pe
Să nu-L supărăm pe Dumnezeu!
Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 319
„Dacă la săvârșirea vreunui lucru se călca vreo poruncă dumnezeiască, starețul poruncea să se părăsească lucrul acela, decât să supere cu ceva pe Dumnezeu.”
(Cuvinte ale sfinţilor români pr. Narcis Stupcanu)