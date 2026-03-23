Sfintele cuvioase, model de asceză, pocăință și viețuire sfântă

În contextul Anului omagial comemorativ al sfintelor femei din calendar, în această Duminică a 5-a a Postului Mare se cuvine să ne îndreptăm gândul și inima spre sfintele cuvioase care au fost odrăslite de pustiul cel mult roditor al virtuții. Departe de zgomotul lumii, în tăcerea și asprimea pustiei, ele au rodit țarina inimii, prin rugăciune, smerenie și nevoință, devenind pilde vii de credință și dăruire pentru toți cei care caută apropierea de Dumnezeu. Viețile lor ne arată că adevărata rodire nu vine din belșugul celor materiale, ci din adâncul unei inimi curate și din lucrarea virtuților.

În tradiția Bisericii Ortodoxe, sfintele cuvioase reprezintă una dintre cele mai luminoase expresii ale vieții duhovnicești. Prin viața lor de nevoință ascetică, rugăciune și pocăință, ele au arătat că drumul sfințeniei nu este rezervat doar unor personalități excepționale, ci este deschis tuturor celor care răspund chemării lui Dumnezeu. Exemplul lor constituie o mărturie vie a transformării pe care harul divin o poate lucra în sufletul omului, atunci când acesta își asumă cu seriozitate lupta ascetică și întoarcerea sinceră către Dumnezeu. Sfânta Maria Egipteanca ajunge ca un far călăuzitor al virtuții pentru cei din pus­tie și sihăstrii după cum spune imnograful, „Strălucit-ai ca soarele, prealăudată Marie, și toată pustia ai luminat-o cu luminile tale...” (Canonul Utreniei, cântarea a 6-a).

Pocăința este definită ca o scară pe care fiecare credincios îna­intează de la starea de păcătos la starea de om luminat, prin procesul de înnoire sufletească. Această înnoire este realizată doar prin renunțarea la păcat și prin întoarcerea la Dumnezeu. Viața sfintelor cuvioase din ­pustiu ilustrează în mod exemplar această dimensiune a pocăinței, parcursul drumului de la omul căzut la cel înscris în sinaxar, ca proces continuu de înnoire în și cu Hristos.

Un exemplu elocvent al puterii transformatoare a pocăinței îl constituie viața Sfintei Maria Egipteanca, una dintre cele mai impresionante figuri ale ascetismului creștin. Biserica prezintă, prin prăznuirea Sfintei Maria, după cum ne spune Sfântul Cuvios Petroniu Prodromitul, „icoana celor care se abat sau rătăcesc de la calea mântuirii, a celor care călătoresc cu poticniri și căderi, dar nu mai puțin, și acestora le stă în putință să se ridice la cea mai înaltă sfințenie” (Ușile pocăinței, p. 83). Imnografia Duminicii a 5-a oferă credincioșilor meditații duhovnicești asupra puterii căinței. Exemplul Mariei, femeie inițial desfrânată și, prin asceză și pocăință sinceră, ajunsă sfântă, ilustrează capacitatea ființei umane de a se transforma prin harul atotputernic și milostiv al lui Dumnezeu, întărind în credincioși nădejdea în iertarea lui Dumnezeu. Sfânta Maria Egipteanca este prezentată de către părintele Makarios Simonopetritul ca „exemplu al efica­cității și puterii ascezei, capabilă să dea căinței întreaga sa strălucire și să restaureze ființa umană căzută”. După o tinerețe tulburată, marcată de păcat, întrucât la vârsta de 12 ani începe a se desfrâna fără a ține cont de vreun ideal moral, atrăgându-i și pe alții în mreaja păcatului, ajunge să fie pescuită din abisul păcatului cu tot adevărul de dumnezeiascul har al cinstitei Cruci, făcându-se ea preadulce mâncare a lui Hristos. Expe­riența convertirii determinând-o să își schimbe radical viața, prin hotărârea neclintită de a începe o viață nouă și ruperea desă­vârșită cu păcatul, după cum spune Sfântul Petroniu Prodromitul. Retrasă în pustia Iordanului, ea a trăit timp de aproape jumătate de secol în asceză severă, hrănindu-se cu puținul pe care îl găsea în natură și dedicându-se în întregime rugăciunii. Imnografii prezintă viața Mariei ca o sursă de virtuți care conduc la desăvârșirea pocăinței: „Vânările sufletului și patimile trupului le-ai tăiat cu sabia postului; păcatele gândului cu tăcerea sihăstriei le-ai înecat; și cu curgerile lacrimilor tale ai adăpat ­toată pustia, și ne-ai odrăslit nouă roade de pocăință” (Vecernia Duminicii a 5-a). Sfânta Maria Egipteanca devine astfel icoana omului păcătos care se pocăiește cu adevărat, renunțând la păcat și urmând calea cea strâmtă, ­intrând în rai înaintea celor drept­credincioși, conform cuvântului Mântuitorului: „Și mulți dintâi vor fi pe urmă, și cei de pe urmă vor fi întâi” (Matei 19, 30). Această pildă a pocăinței este rânduită spre pomenire în Duminica a 5-a pentru a evidenția puterea harului dumnezeiesc în viața celui care se întoarce cu sinceritate la Dumnezeu. Omul copleșit de păcat, dar înnoit printr-o pocăință adâncă, poate fi ridicat spre bucuria Împărăției cerurilor, îm­părtășindu-se de această bucurie încă din viața de aici.

Un alt exemplu ilustrat de pensula pocăinței și de culorile practicilor ascetice este icoana Sfintei Cuvioase Teodora din ­Alexandria. Reprezintă una dintre icoanele remarcabile ale monahismului creștin din primele veacuri, fiind cunoscută pentru viața sa de pocăință profundă și nevoință ascetică. Originară din orașul Alexandria Egiptului, căsătorită cu un tânăr nobil al vremii alături de care ducea o viață autentic creștină. Împinsă fiind de diavol, prin meștesug vrăjitoresc, ajunge să-și păteze con­știința cu păcatul desfrânării. Împinsă fiind mai apoi de sabia conștiinței, a hotărât să-și închine întreaga viață lui Dumnezeu, petrecând în asceză și rugăciune. Pentru a-și ascunde identitatea și pentru a putea trăi în rânduiala monahală a vremii, s-a îmbrăcat în haine bărbătești și a intrat ­într-o mănăstire de călugări, unde a dus o viață de ascultare, post și rugăciune neîncetată. Prin smerenie, răbdare și acceptarea ne­drep­tăților fără cârtire, Cuvioasa Teodora a arătat care este puterea pocăinței și a iubirii de Dumnezeu. Viața sa se arată ca o pildă luminoasă de înnoire duhovnicească și de ne­voință statornică în lupta pentru dobândirea sfin­țeniei, mărturisind lucrarea ­harului lui Dumnezeu în sufletul celui care se smerește și se dă­ruiește cu totul Lui.

Sfintele Cuvioase Pelaghia din Antiohia, Taisia din Egipt și Domnina din Siria sunt exemple puternice în tradiția creștină ale transformării vieții prin pocăință și nevoință ascetică. Viețile lor arată că harul lui Dumnezeu poate lucra o schimbare profundă în sufletul omului, indiferent de trecutul său. Sfânta Pelaghia și Sfânta Taisia, cunoscute inițial pentru o viață îndepărtată de valorile moralității creștine, au cunoscut o convertire radicală, alegând calea pocăinței și a ascezei, retrăgându-se în singurătate și dedicându-se rugăciunii și postului. Sfânta Pelaghia petrecând în ascuns, îmbrăcată în haine băr­bătești și ascunzând că este femeie, s-a nevoit într-o mănăstire de pe Muntele Măslinilor, unde a ajuns să-și depășească condiția de om predispus căderii. A murit ca urmare a ascezei severe, care făcuse să slăbească atât de mult, încât nu mai putea fi recunoscută. La rândul ei, Sfânta Domnina s-a remarcat printr-o viață de mare nevoință și simplitate, trăind în smerenie și în neîncetată căutare a lui Dumnezeu. Prin exemplul lor, aceste sfinte cuvioase arată că adevărata pocăință presupune schimbarea inimii și orientarea întregii vieți către Dumnezeu, devenind astfel modele de convertire și sfințenie pentru credincioși.

Aceste sfinte au ales pustia pentru a se curăți de păcate și a se uni cu Dumnezeu, trăind adesea în condiții extrem de dure, cu hrană puțină și haine ponosite, având ca singur scop mântuirea.

Asemenea sfintelor cuvioase care s-au nevoit odinioară în pus­tii și mănăstiri sunt și nou-canoni­zatele sfinte ale pământului româ­nesc: Elisabeta de la Pasărea, Mavra din Ceahlău și Olimpiada din Fărcașa, Filotimia de la Râ­meț, Antonina de la Tismana, Olim­­piada și Nazaria de la Văratec, Filoteea de la Pasărea, care au strălucit prin aceeași viață de rugăciune, smerenie și nevoință. Aceste noi chipuri înscrise în Sinaxarul Bisericii au urmat calea aspră a lepădării de sine, dedicându-și întreaga exis­tență slujirii lui Dumnezeu și aproapelui, în tăcere, răbdare și dragoste. Prin post, rugăciune neîncetată și ascultare, aceste sfinte au devenit modele de trăire duhovnicească pentru credin­cioși, arătând că sfințenia nu aparține doar trecutului îndepărtat, ci se poate împlini și în vremurile mai apropiate nouă. Viața lor măr­turisește continuitatea sfințeniei pe pământul românesc și dove­dește că, asemenea cuvioaselor de demult, și ele au dobândit harul lui Dumnezeu prin credință statornică și jertfă.

De asemenea, exemplul lor ­este deosebit de relevant în contextul contemporan, în care omul se confruntă adesea cu o viață marcată de agitație, materialism și pierderea reperelor spirituale. În contrast cu aceste tendințe, viața sfintelor cuvioase amin­tește de importanța liniștii interioare, a disciplinei spirituale și a căutării sensului profund al existenței.

„Pilda Preacuvioasei Maria Egipteanca ne întărește și ne dă nădejde. Și ea căzuse și fusese jefuită de tâlharii draci, dar s-a izbăvit cu puterea Crucii și cu ajutorul Maicii Domnului, cea Grabnică și Puternică Ajutătoare”, Cuviosul Petroniu Prodromitul.

Privind la viața acestor sfinte, a celor din vechime, cât și a celor din contemporaneitate, credin­cioșii sunt chemați să redescopere valoarea pocăinței, a rugăciunii și a nevoinței duhovnicești. Sfintele cuvioase rămân, astfel, nu doar figuri venerabile ale trecutului, ci adevărate repere spirituale pentru omul contemporan. Prin exemplul lor, ele arată că drumul spre sfințenie este, ­înainte de toate, un drum al jertfei din iubire față de Dumnezeu, al virtuții și al transformării continue a vieții de ­lumina harului divin.