Aducerea raclei cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la Catedrala Națională

Data: 29 Octombrie 2025

În seara zilei de 29 octombrie 2025, la ora 18:30, racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a fost dusă la Catedrala Națională, unde a fost așezată spre închinare în Sfântul Altar. Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou va rămâne aici până la încheierea perioadei de închinare și trecere a pelerinilor prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, respectiv ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, urmând ca, ulterior, să fie readusă la Catedrala Patriarhală cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de pe Colina Patriarhiei.

(Biroul de presă al Patriarhiei Române)

 

