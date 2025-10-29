Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24.00.
Aducerea raclei cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la Catedrala Națională
În seara zilei de 29 octombrie 2025, la ora 18:30, racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a fost dusă la Catedrala Națională, unde a fost așezată spre închinare în Sfântul Altar. Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou va rămâne aici până la încheierea perioadei de închinare și trecere a pelerinilor prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, respectiv ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00, urmând ca, ulterior, să fie readusă la Catedrala Patriarhală cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, de pe Colina Patriarhiei.
(Biroul de presă al Patriarhiei Române)