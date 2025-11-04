Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Comunicate de presă Îndemn la reculegere și compasiune în urma prăbușirii turnului „Torre dei Conti” din Roma (Italia)

Îndemn la reculegere și compasiune în urma prăbușirii turnului „Torre dei Conti” din Roma (Italia)

Data: 04 Noiembrie 2025

Cu profundă întristare am aflat despre tragedia petrecută la Roma, unde prăbușirea turnului istoric Torre dei Conti a provocat decesul muncitorului român Octav Stroici și rănirea altor persoane care lucrau la fața locului.

În aceste clipe de grea încercare, Patriarhia Română își exprimă solidaritatea și compasiunea față de cei care au avut de suferit în urma evenimentului tragic și față de familiile acestora. De asemenea, adresăm un gând de recunoștință autorităților locale care au acționat prompt pentru salvarea tuturor celor afectați de această tragedie.

Ne rugăm pentru odihna sufletului robului lui Dumnezeu Octav Stroici, pentru însănătoșirea celor răniți și pentru alinarea familiilor îndurerate.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

