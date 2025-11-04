Reamintim publicului că, după 11 zile de pelerinaj, zi și noapte, închinarea credincioșilor în Sfântul Altar al Catedralei Naționale se încheie miercuri, 5 noiembrie 2025, la miezul nopții (ora
Îndemn la reculegere și compasiune în urma prăbușirii turnului „Torre dei Conti” din Roma (Italia)
Cu profundă întristare am aflat despre tragedia petrecută la Roma, unde prăbușirea turnului istoric Torre dei Conti a provocat decesul muncitorului român Octav Stroici și rănirea altor persoane care lucrau la fața locului.
În aceste clipe de grea încercare, Patriarhia Română își exprimă solidaritatea și compasiunea față de cei care au avut de suferit în urma evenimentului tragic și față de familiile acestora. De asemenea, adresăm un gând de recunoștință autorităților locale care au acționat prompt pentru salvarea tuturor celor afectați de această tragedie.
Ne rugăm pentru odihna sufletului robului lui Dumnezeu Octav Stroici, pentru însănătoșirea celor răniți și pentru alinarea familiilor îndurerate.
Biroul de Presă al Patriarhiei Române