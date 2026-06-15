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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Comunicate de presă Patriarhia Română deplânge atacul asupra Lavrei Pecerska din Kiev

Patriarhia Română deplânge atacul asupra Lavrei Pecerska din Kiev

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Data: 15 Iunie 2026

Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO.

Orice atingere adusă unui lăcaș de cult și unui monument de o asemenea valoare religioasă, istorică și culturală reprezintă o pierdere pentru întreaga creștinătate și pentru patrimoniul universal al umanității.

Ne rugăm lui Dumnezeu pentru încetarea violențelor, pentru restabilirea păcii, pentru protejarea vieților omenești și pentru conservarea patrimoniului spiritual și cultural aflat în calea conflictelor armate.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

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