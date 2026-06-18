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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Comunicate de presă Patriarhia Română este solidară cu familia de români Samson din Suedia

Patriarhia Română este solidară cu familia de români Samson din Suedia

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Data: 18 Iunie 2026

Patriarhia Română este îngrijorată de situația foarte dificilă în care se află familia de români Samson din Suedia, ca urmare a separării de părinții lor a celor două fiice, Sara și Tiana, în urma deciziei autorităților locale suedeze din data de 2 decembrie 2022.

Biserica învaţă dintotdeauna că responsabilitatea principală pentru creșterea și formarea copiilor revine părinților, iar familia rămâne mediul natural și binecuvântat al dezvoltării armonioase a copiilor.

De asemenea, Biserica apără demnitatea familiei în societate şi încurajează mereu cooperarea dintre Stat și Biserică în toate domeniile care privesc activitatea socială, educațională, spirituală și culturală referitoare la familie. Aşadar, suntem solidari cu familia Samson şi ne alăturăm demersului Senatului României către Statul Suedez, pentru repatrierea în România a celor două fiice ale familiei Samson, astfel încât să fie create condițiile necesare pentru restabilirea conviețuirii celor două surori alături de părinții şi de fraţii lor mai mici.

Totodată, ne rugăm ca Dumnezeu să le dăruiască putere și speranţă copiilor și părinților aflați în această încercare grea și să-i lumineze pe toți cei responsabili de soluționarea acestei situații.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

 

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