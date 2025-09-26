Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae

Comunicate de presă
Data: 26 Septembrie 2025

În data de 4 octombrie 2025, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Cu acest prilej, în perioada 3‑4 octombrie, va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov, pentru a marca acest eveniment deosebit.

Vineri, 3 octombrie, în intervalul orar 16:00‑20:00, va fi săvârșită slujba Privegherii în cinstea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae (Vecernia Mare cu Litie și Utrenia).

Sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 8:00, programul liturgic va debuta cu Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Ceasurile 3 și 6; iar de la ora 9.00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul Mănăstirii Cernica, urmată de proclamarea canonizării;

Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae este considerat drept cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX‑lea. Opera sa dogmatică impresionantă a fost însoțită de numeroase traduceri comentate, care au culminat cu redarea în limba română a Filocaliei, o colecție de scrieri patristice, în 12 volume. Personalitate marcantă a Ortodoxiei, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a avut un rol major în familiarizarea publicului larg cu scrierile patristice, iar scrierile sale adresează răspunsuri pertinente multor probleme ale lumii contemporane, oferind perspective noi de interpretare și soluționare a acestora.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bucureștilor

 

