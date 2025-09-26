Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae

Data: 26 Septembrie 2025

În data de 4 octombrie 2025, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Cu acest prilej, în perioada 3‑4 octombrie, va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Cernica, județul Ilfov, pentru a marca acest eveniment deosebit.

Vineri, 3 octombrie, în intervalul orar 16:00‑20:00, va fi săvârșită slujba Privegherii în cinstea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae (Vecernia Mare cu Litie și Utrenia).

Sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 8:00, programul liturgic va debuta cu Acatistul Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Ceasurile 3 și 6; iar de la ora 9.00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul Mănăstirii Cernica, urmată de proclamarea canonizării;

Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae este considerat drept cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX‑lea. Opera sa dogmatică impresionantă a fost însoțită de numeroase traduceri comentate, care au culminat cu redarea în limba română a Filocaliei, o colecție de scrieri patristice, în 12 volume. Personalitate marcantă a Ortodoxiei, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a avut un rol major în familiarizarea publicului larg cu scrierile patristice, iar scrierile sale adresează răspunsuri pertinente multor probleme ale lumii contemporane, oferind perspective noi de interpretare și soluționare a acestora.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bucureștilor