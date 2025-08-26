Responsabilitatea creștină în raport cu lumea creată de Dumnezeu în fața provocării crizei ecologice

Data: 26 August 2025

Criza ecologică actuală constituie una dintre cele mai grave probleme și realități ale lumii contemporane, iar efectele acesteia se manifestă atât prin afectarea existenței speciilor de plante și animale, cât și prin amenințarea existenței umane. În prezent, consecințele serioase ale poluării mediului, ale utilizării excesive și iresponsabile a noilor descoperiri tehnologice, precum și ale schimbărilor climatice, au devenit realități imposibil de ignorat, care necesită soluții eficiente și urgente. Dezastrele naturale din ce în ce mai frecvente - inundații, cutremure, secete prelungite - reprezintă repercusiuni directe ale acțiunilor lipsite de moderație și discernământ ale omului modern asupra ecosistemelor.

Totodată, exploatarea excesivă a resurselor, inclusiv prin distrugerea habitatelor naturale ale diferitelor specii vii, precum și lăcomia materială, conduc inevitabil la adâncirea discrepanțelor dintre societățile subdezvoltate și cele care își asigură prosperitatea în detrimentul întregii creații.

În fața amplificării continue a crizei ecologice, care afectează grav universul creat de Dumnezeu din iubire față de om, Patriarhia Română nu poate rămâne indiferentă, ci îndeamnă la o abordare responsabilă, în vederea apărării integrității naturii. Criza ecologică este o manifestare extremă a gândirii secularizate, orientate exclusiv către profit material și progres tehnologic lipsit de orice criteriu spiritual. Drept urmare, aceasta poate afecta pe termen lung atât existența generațiilor viitoare, cât și respectul acestora față de darul sacru al vieții și față de responsabilitatea omului în raport cu lumea creată de Dumnezeu.

Viața liturgică și misiunea socială ale Bisericii Ortodoxe Române îndeamnă permanent la o atitudine responsabilă față de tot ceea ce înseamnă existența naturii și a omului, conservarea și utilizarea adecvată a celei dintâi fiind o responsabilitate intrinsecă a ființei umane. Scriptura ne spune că „a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată erau bune foarte” (Facerea 1, 31). Așadar, omul nu este chemat să instaureze o dominație egoistă asupra naturii, nici să o exploateze în mod abuziv pentru satisfacerea propriilor interese și patimi, ci să o folosească în mod responsabil, aducând astfel un act de recunoștință Sfintei Treimi, Care a creat întregul univers și l-a așezat pe om în centrul acestuia.

În acest sens, Patriarhia Română a desfășurat, prin intermediul Federației Filantropia și al Misiunii Sociale „Diaconia”, un proiect important intitulat „Eco-inițiative în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din România și Republica Moldova”. Acest proiect a urmărit inițierea unei educații ecologice și identificarea soluțiilor pentru creșterea responsabilității față de mediu în mai multe parohii din Arhiepiscopia Bucureștilor și din Mitropolia Basarabiei. De asemenea, a fost elaborat un Ghid parohial ecologic destinat educării și încurajării unui comportament responsabil față de natură, văzută ca fiind Creația lui Dumnezeu.

Conservarea mediului înconjurător și utilizarea chibzuită a resurselor naturale pot inversa actuala situație, caracterizată de poluare excesivă, schimbări climatice și încălzire globală, de dispariția alarmantă a numeroase specii de plante și animale, dar și de înmulțirea bolilor care afectează sănătatea umană. În aceste condiții tot mai grave, îndemnul Patriarhiei Române rămâne ferm: asumarea responsabilității morale, înnoirea vieții personale și eliminarea atitudinilor dominate de egoism și lăcomie - factori care, pe termen lung, afectează profund întreaga creație oferită de Dumnezeu în dar ființei umane.

Vocația omului rămâne aceea de a proteja și admira creația, nu de a o exploata în mod iresponsabil, păstrând astfel comuniunea sfântă cu Creatorul său.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române