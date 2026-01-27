Hram și aniversare la o parohie românească din Țările de Jos

Data: 27 Ianuarie 2026

Parohia „Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam, prima parohie ortodoxă română din Țările de Jos, şi‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual duminică, 25 ianuarie, precum și împlinirea a 45 de ani de activitate continuă în slujba comunității ortodoxe românești din această țară, prin grija părintelui paroh dr. Ioan Dură.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale, împreună cu un sobor din care au făcut parte părintele paroh Ioan Dură şi părintele Laurent Van Damme, parohul Parohiei ortodoxe românești „Sfinţii Siluan şi Martin” din Bruxelles, Belgia, precum și alți slujitori. La această zi de mare sărbătoare pentru comunitatea din jurul parohiei a participat şi Nicolae Comănescu, ambasadorul României în Regatul Țărilor de Jos, se arată într‑un comunicat transmis de parohie.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Constantin Grădinaru, pe seama Parohiei „Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam. Actul de instalare ca preot a fost citit de părintele paroh Ioan Dură.

În cuvântul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif şi‑a exprimat bucuria de a se afla în mijlocul comunităţii Parohiei „Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam la ceas de dublă sărbătoare: 45 de ani de când părintele Ioan Dură a fost hirotonit preot, respectiv 45 de ani de la înființarea parohiei. Ierarhul a vorbit despre înfăptuirile realizate de părintele paroh de‑a lungul activităţii sale misionare, cât şi despre cele culturale. În acest sens, Înaltpreasfinția Sa a conferit Asociației „Sfânta Doamna Maria Brâncoveanu" a parohiei, în semn de recunoaştere şi preţuire faţă de nobila misiune pe care şi‑a asumat‑o în cei 10 ani de activitate, distincţia „Crucea Mitropolitană” pentru mireni.

La rândul său, părintele paroh Ioan Dură și‑a exprimat mulţumirea față de Sfântul Grigorie Teologul pentru ocrotirea adusă parohiei de‑a lungul anilor de slujire. De asemenea, i‑a mulțumit Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Iosif și a prezentat succint cele mai importante realizări ale parohiei, pe care a numit‑o „parohie vie, care aduce cinstire culturii ortodoxe şi românismului”: prima bibliotecă românească (2001), prima școală parohială (2007), muzeul parohial (2015), înfiinţarea Asociației femeilor ortodoxe din parohie (2016), a Centrului român de cultură şi spiritualitate (2023), respectiv a Asociaţiei bărbaţilor ortodocşi din parohie (2024), Laleaua „Doamna Maria Brâncoveanu”, Troița și teiul lui Mihai Eminescu.

Părintele paroh dr. Ioan Dură a înmânat unui grup de enoriaşi, în semn de apreciere pentru contribuţia la bunul mers al parohiei, „Medalia aniversară” dedicată celor 45 de ani de la înfiinţarea parohiei din Schiedam/Rotterdam.

La sfârșit, în biserica parohială, s‑a cântat Hora Unirii, marcându‑se, astfel, împlinirea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Sărbătoarea s‑a încheiat cu o recepție pregătită, ca în toți anii, de enoriașe ale parohiei.

Parohia „Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam/Rotterdam a fost înființată de părintele paroh Ioan Dură, cu binecuvântarea Patriarhului Iustin Moisescu. Prima Sfântă Liturghie a fost săvârșită la Utrecht, la 25 ianuarie 1981. Ȋn 2023, bisericii parohiei i‑a fost acordat premiul al treilea pentru cea mai frumoasă biserică dintre 42 de biserici din provincia Olanda de Sud. Parohia „Sfântul Grigorie Teologul” a fost aleasă dintre toate parohiile românești din Țările de Jos să fie prezentată în cartea „Wereldkerken in Nederland”/„Biserici din lume, în Țările de Jos”, amplă lucrare realizată de prestigiosul Muzeu „Catharijne Convent” din Utrecht.