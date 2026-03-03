Slujire și mărturisire ortodoxă în inima Marii Britanii

Ortodoxia și‑a depășit granițele naționale sâmbătă, 28 februarie, în Marea Britanie. Români, greci, antiohieni, bulgari, sârbi, georgieni și britanici și‑au unit inimile în rugăciune la vecernia pan‑ortodoxă. Evenimentul al cărui start s‑a dat de la Catedrala „Sfânta Sofia” din Londra s‑a extins precum lumina Învierii la mai multe parohii de pe cuprinsul Regatului Unit. Sărbătoarea a culminat cu procesiunile devenite deja tradiționale la Duminica Ortodoxiei, 1 martie.

În lumina caldă a serii, zeci de credincioși creștin‑ortodocși au trecut sâmbătă pragul Catedralei „Sfânta Sofia” din Londra pentru a trăi împreună Vecernia pan‑ortodoxă. După opt ani de întrerupere, reluarea evenimentului, în trecut o tradiție așezată la Londra, a adunat în acest an un mozaic de inimi ortodoxe. Ineditul de această dată l‑a constituit participarea unui număr mare de ierarhi. De altfel, pentru prima dată în istoria acestei Vecernii, Patriarhia Română a fost reprezentată de către ierarhul local, Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care a participat la Vecernie alături de Înaltpreasfințitul Nikitas, Arhiepiscop de Thyateira și Marea Britanie, Exarh al Europei de Vest, reprezentând Patriarhia Constantinopolui; Înaltpreasfințitul Părinte Siluan, Mitropolit și Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Antiohiene a Insulelor Britanice și Irlandei, reprezentând Patriarhia Antiohiei; Înaltpreasfințitul Părinte Iakovos, Mitropolitul Irlandei și Exarh al Mării Celtice; părintele arhimandrit Leonide Ebralidze, protosinghel al Episcopiei Ortodoxe Georgiene a Marii Britanii și Irlandei, precum și părintele dr. Dobromir Dimitrov, reprezentant al Episcopiei Ortodoxe Bulgare a Europei Occidentale și Centrale. Acestora li s‑a adăugat un număr impresionant de preoți din parohiile Londrei.

O voce comună în inima Londrei

Pentru mulți dintre cei prezenți, seara de sâmbătă nu a fost doar o slujbă, ci o regăsire. În pronaos, înainte de începerea Vecerniei, se auzeau saluturi rostite în română, greacă, engleză sau arabă, urmate de îmbrățișări discrete. „Nu ne‑am mai văzut de la hramul Sfântului Dimitrie” - am auzit șoapte grăbite, întrerupte de sunetul clopotelor. Vecerniile pan‑ortodoxe, organizate vreme de aproape trei decenii în capitala britanică, au creat de‑a lungul anilor legături reale între comunitățile ortodoxe din Regat. S‑au întâlnit de‑a lungul timpului la hramuri, la conferințe, tabere sau evenimente organizate în diferite orașe ale Regatului Unit. Vecernia de sâmbătă nu a fost doar un moment liturgic. A fost o nouă așezare împreună în rugăciune. Răspunsurile la strană au fost date de Corul „Mozaic”, condus de Margaret Haig, care a cântat în greacă, română, slavonă și georgiană - o expresie firească a componenței sale internaționale. În liniștea care a urmat cântării finale, Înaltpreasfințitul Părinte Nikitas s‑a adresat credincioșilor, amintind că unitatea Ortodoxiei nu este un slogan, ci o realitate trăită: „Ne‑am adunat în această seară să fim împreună în rugăciune pentru a arăta unitatea credinței noastre, pentru a arăta lumii că noi, ortodocșii, credem în anumite lucruri și păstrăm valorile, credința și adevărul. În această seară, ne facem auziți prin ierarhi, preoți, diaconi, cor și credincioși - un singur glas care proclamă lumii că aceasta este credința ortodocșilor. Nu este o credință a individualismului. Este o credință a comunității și comuniunii. Vă doresc un drum binecuvântat spre Paști și să ne învrednicim să vedem slava Învierii. Acesta este mesajul nostru, unul și unit, pentru că suntem una și uniți în Hristos, în Iisus Hristos. Suntem păstorii aceleiași turme, iar adevăratul Păstor este Iisus Hristos. Fie ca dragostea Lui să fie cu fiecare dintre noi. Vă rog, în această seară, mâine și în zilele ce vor urma, să vă rugați pentru pace în lume. În multe comunități sunt oameni care suferă, pentru că lumea duce lipsă de mesajul mântuirii în Iisus Hristos. După opt ani de întrerupere, această slujbă de Vecernie are loc din nou. Să privim spre viitor, pentru ca împreună să putem face și mai multe lucruri, nu în numele nostru, ci în numele lui Iisus Hristos și al Bisericii Sale”. Seara nu s‑a încheiat odată cu „Amin”‑ul final. În sala pregătită pentru agapă, ierarhii, preoții și credincioșii au rămas împreună. Discuțiile au continuat firesc, ca o prelungire a slujbei, iar rugăciunea s‑a așezat în conversație.

Uniți în Hristos, dincolo de granițe

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Atanasie ne‑a vorbit, la final, despre însemnătatea organizării Vecerniilor pan‑ortodoxe pe cuprinsul Marii Britanii, arătând că astfel de întâlniri sunt o mărturisire comună a credinței într‑o societate multiculturală și multietnică: „Prezența tuturor jurisdicțiilor ortodoxe la aceeași slujbă transmite un mesaj limpede: dincolo de diferențele culturale sau lingvistice, Ortodoxia rămâne una, întemeiată pe aceeași credință și aceeași comuniune eclesială. Ne‑am bucurat să participăm la această seară pan‑ortodoxă, hotărâtă la ultima întâlnire a ierarhilor ortodocși din Marea Britanie și Irlanda, ca semn al unei mărturisiri și al transmiterii unui mesaj comun. Astfel de momente ne reamintesc că, deși trăim departe de țările noastre de origine, suntem chemați să rămânem uniți în Hristos și să dăm mărturie împreună despre credința Bisericii”. Pentru prima dată, dincolo de Londra și Oxford - locurile unde această tradiție a prins rădăcini - Vecerniile pan‑ortodoxe s‑au extins și în alte zone ale Regatului Unit. În aceeași zi, Vecernii pan‑ortodoxe au fost organizate și la Coventry, în cadrul Protopopiatului Midlands, la Parohia „Sfânta Veronica”, unde au slujit împreună clerici români și sârbi, iar la Bristol, pentru comunitățile din sud‑vestul Angliei și Țara Galilor, unde s‑au unit în rugăciune clerici și credincioși din România și Grecia.

Procesiuni în orașele britanice

Sărbătoarea a continuat duminică, când în majoritatea parohiilor din Marea Britanie au avut loc tradiționalele procesiuni cu icoane. Zi mult așteptată de credincioși, aceasta a adus în spațiul public icoanele așezate de obicei în colțurile de rugăciune ale caselor. Oameni de toate vârstele le‑au purtat cu grijă pe străzile orașelor britanice, mărturisind prin prezență credința în Hristos Cel întrupat. Procesiuni au avut loc la Oxford, în parohia organizată de protosinghelul Gavriil Marin, la Milton Keynes, sub coordonarea părintelui Marius Chelmu, la Bedford, prin purtarea de grijă a părintelui Radu Amariei, precum și la Northampton, unde slujba și procesiunea au fost organizate de părintele Florin Simionca.