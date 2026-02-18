Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Popas de rugăciune la o parohie românească din Spania

Popas de rugăciune la o parohie românească din Spania

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Diaspora
Data: 18 Feb 2026

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 15 februarie, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă română „Sfântul Mare Mucenic Haralambie” din Vinaros, Spania, care și‑a sărbătorit ocrotitorul. Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele Nicolae Bogdan Păunescu, parohul comunității; părintele Augustin Malița, de la Parohia Segorbe;  arhidiaconul Spiridon Burlacu, consilier eparhial; diaconul Cristian Sacaliuc. La slujbă au asistat Sergi Gordo Rodríguez, Episcopul catolic de Tortosa; Maria Dolores Miralles Mir, primarul orașului Vinaros; Juan Amat Sese, viceprimarul; preotul catolic Carlos Paris.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat Evanghelia zilei: „Mântuitorul ne arată că Judecata de apoi este, de fapt, un examen al vieții noastre. Nu va fi un interogatoriu, ci o constatare: fiecare se va așeza acolo unde și‑a pregătit locul prin faptele sale. Hristos nu condamnă pe nimeni. El a venit să caute pe cel pierdut și să mântuiască pe orice om care se pocăiește, chiar și în ultimele clipe ale vieții, așa cum s‑a mântuit tâlharul de pe cruce. Judecata se face după iubire. Cei care au iubit, care au ajutat pe cel flămând, pe cel însetat, pe cel bolnav și pe cel aflat în nevoie, se vor afla de‑a dreapta lui Hristos. Calea mântuirii este Hristos Însuși, iar a‑L urma înseamnă a trăi în iubire. La sfârșit, vom sta față în față cu Hristos ca în fața unei oglinzi: dacă ne asemănăm cu El, rămânem cu El. Dacă nu am iubit, nu putem rămâne în comuniune cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire”.

Preasfințitul Părinte Timotei a oferit icoane cu Maica Domnului oficialităților spaniole prezente, precum și Episcopului catolic de Tortosa, în semn de prețuire. De asemenea, părintele paroh a adresat mulțumiri ierarhului pentru prezență, rugăciune și binecuvântare, conform obispadoortodoxo.es.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
  • Evenimente duhovnicești și de bilanț la Dublin Diaspora
    Evenimente duhovnicești și de bilanț la Dublin

    La Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Leeson Park, Dublin, Irlanda, au avut loc sâmbătă, 7 februarie, mai multe evenimente deosebit de importante pentru viața duhovnicească și administrativă a Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei.

    10 Feb, 2026
  • Episcopul Spaniei și Portugaliei în mijlocul românilor din Manresa Diaspora
    Episcopul Spaniei și Portugaliei în mijlocul românilor din Manresa

    Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, s-a aflat duminică, 8 februarie, în Parohia ortodoxă română „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” din Manresa, Spania. Aici, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, cu ocazia împlinirii a 15 ani de slujire a părintelui Costinel Purcărea în această parohie, conform obispadoortodoxo.es. Din soborul de slujitori au făcut parte: părintele Aurel Bundă, protopop al Protopopiatului Catalunya I; părintele paroh Costinel Purcărea; arhid. Spiridon Burlacu, consilier eparhial, și arhid. Lucian Crașovan. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a pus în lumină semnificațiile duhovnicești ale Pildei Întoarcerii fiului risipitor: „Una dintre cele mai frumoase pilde spuse de Mântuitorul Iisus Hristos este cunoscută în Biserica Ortodoxă sub acest nume, deși mai potrivit ar fi să o numim «Pilda tatălui iubitor». De obicei, atenția cade asupra fiului care pleacă de acasă, își cere partea de avere și o risipește într-o țară îndepărtată. Rămas fără nimic și lovit de foamete, ajunge să păzească porci - o mare umilință pentru un evreu. Dorind să mănânce din hrana porcilor și neprimind nimic, «își vine în fire» și hotărăște să se întoarcă la tatăl său nu ca fiu, ci ca argat. Totuși, întoarcerea lui nu este motivată de pocăință adâncă, ci de foame. Cu toate acestea, tatăl îl vede de departe, aleargă în întâmpinarea lui, îl îmbrățișează și îl primește din nou ca fiu, îmbrăcându-l în haina cea scumpă - simbol al harului lui Dumnezeu. Aceasta arată că Dumnezeu nu Se rupe niciodată de om, chiar dacă omul se desparte de Dumnezeu”. În semn de apreciere pentru toată întreaga activitate, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei i-a oferit părintelui paroh Costinel Purcărea Ordinul „Crucea Sfântului Apostol Iacov cel Mare”, iar preotesei Ordinul „Sfântul Apostol Iacov cel Mare”.

    10 Feb, 2026
TOP 6 Diaspora