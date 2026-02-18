Popas de rugăciune la o parohie românească din Spania

Data: 18 Feb 2026

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 15 februarie, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă română „Sfântul Mare Mucenic Haralambie” din Vinaros, Spania, care și‑a sărbătorit ocrotitorul. Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele Nicolae Bogdan Păunescu, parohul comunității; părintele Augustin Malița, de la Parohia Segorbe; arhidiaconul Spiridon Burlacu, consilier eparhial; diaconul Cristian Sacaliuc. La slujbă au asistat Sergi Gordo Rodríguez, Episcopul catolic de Tortosa; Maria Dolores Miralles Mir, primarul orașului Vinaros; Juan Amat Sese, viceprimarul; preotul catolic Carlos Paris.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat Evanghelia zilei: „Mântuitorul ne arată că Judecata de apoi este, de fapt, un examen al vieții noastre. Nu va fi un interogatoriu, ci o constatare: fiecare se va așeza acolo unde și‑a pregătit locul prin faptele sale. Hristos nu condamnă pe nimeni. El a venit să caute pe cel pierdut și să mântuiască pe orice om care se pocăiește, chiar și în ultimele clipe ale vieții, așa cum s‑a mântuit tâlharul de pe cruce. Judecata se face după iubire. Cei care au iubit, care au ajutat pe cel flămând, pe cel însetat, pe cel bolnav și pe cel aflat în nevoie, se vor afla de‑a dreapta lui Hristos. Calea mântuirii este Hristos Însuși, iar a‑L urma înseamnă a trăi în iubire. La sfârșit, vom sta față în față cu Hristos ca în fața unei oglinzi: dacă ne asemănăm cu El, rămânem cu El. Dacă nu am iubit, nu putem rămâne în comuniune cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire”.

Preasfințitul Părinte Timotei a oferit icoane cu Maica Domnului oficialităților spaniole prezente, precum și Episcopului catolic de Tortosa, în semn de prețuire. De asemenea, părintele paroh a adresat mulțumiri ierarhului pentru prezență, rugăciune și binecuvântare, conform obispadoortodoxo.es.