Prezență românească la întâlnirea corurilor ortodoxe din München

În Duminica Ortodoxiei, 1 martie, a avut loc la München, Germania, cea de‑a 20‑a ediție a Întâlnirii panortodoxe a corurilor comunităților din acest oraș. Anul acesta întâlnirea a fost organizată de către parohia greacă și parohia antiohiană din capitala bavareză, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ludwig‑Maximilian”, inițiatoarea acestei frumoase manifestări. La momentul festiv au participat și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, ne‑a transmis părintele protopop Alexandru Nan.

Din inițiativa profesorilor activi în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din München, de 20 de ani, la Duminica Ortodoxiei, se organizează în capitala Bavariei, Întâlnirea panortodoxă a corurilor comunităților prezente în oraș. Din cauza pandemiei, când aproape toate activitățile au fost sistate, doar anul acesta s‑a ajuns la cea de‑a 20‑a ediție, deși prima a fost organizată în anul 2005. La întâlnirea din acest an au participat zece coruri ortodoxe, aparținând diferitelor jurisdicții prezente în capitala bavareză. Între corurile prezente s‑a numărat și Corul „Agapia” al Parohiei Ortodoxe Române „Buna Vestire” din capitala bavareză. Corul „Agapia” a fost înființat cu puțin timp înainte de Revoluție, în timpul păstoririi pr. Simion Felecan. Din anul 2022, corul este condus de către diaconul Adrian Sandu, absolvent al Conservatorului din Cluj‑Napoca, cu studii de specializare la München, angajat al Teatrului de Stat din München. Cele mai multe dintre corurile prezente au interpretat cântări specifice Postului Mare. Corul „Agapia” a interpretat anul acesta trei piese: „Nădejdea mea”, „Doamne, Iisuse Hristoase” și „Doamne, Doamne”. Toți cei prezenți la eveniment s‑au bucurat de frumusețea cântărilor ortodoxe, putând constata, totodată, diversitatea existentă în Ortodoxie. Un moment deosebit l‑a reprezentat intonarea unui cântec comun de către corul parohiei sârbe și corul de copii al unei parohii ruse, la cea de‑a 20 ediție. De asemenea, la sfârșitul manifestării, ca în fiecare an, a fost intonat „Imnul Acatist”, în limba greacă, de către toată suflarea ortodoxă prezentă la această întâlnire din Duminica Ortodoxiei. La eveniment a participat un număr însemnat de credincioși. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim, din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, au participat la eveniment pr. dr. Alexandru Nan, paroh al Parohiei „Buna Vestire” din München și protopop al Bavariei de Sud, pr. prof. dr. Theodor Damian, fost paroh la New York, și pr. Nicolae Canciu, paroh al Parohiei „Nașterea Domnului” din München.