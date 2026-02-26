Începutul Postului Mare la românii din Irlanda 

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 26 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a săvârșit în ziua de 24 februarie, împreună cu un sobor de preoți, slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a fost citit Canonul Sfântului Andrei Criteanul, în prezența credincioșilor veniți din comunitățile românești din Dublin și din împrejurimi. Slujba a avut loc în paraclisul Centrului eparhial închinat ,,Sfântului Ioan Botezătorul” din Long Mile Road, Dublin. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, în care lea vorbit celor prezenți despre importanța postului ca lucrare concretă de înfrânare și curățire a inimii, subliniind totodată însemnătatea rugăciunii statornice în viața creștinului.

În a treia zi a Postului Mare, 25 februarie, Preasfințitul Părinte Nectarie a săvârșit slujba Pavecerniței Mari, împreună cu citirea Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, în Parohia Ortodoxă Românească „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Columba” din Blanchardstown, Dublin. La final slujbei, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind că postul nu este doar o rânduială alimentară, ci o lucrare integrală a omului, a minții, a inimii și a voinței, care trebuie însoțită de rugăciune stăruitoare și de dorința reală de schimbare. De asemenea, ierarhul ia îndemnat pe credincioși să trăiască aceste zile cu seriozitate duhovnicească și cu nădejde în mila lui Dumnezeu, Care primește pe cel ce se întoarce cu inimă smerită. 

