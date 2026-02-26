Începutul Postului Mare la românii din Irlanda 

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a săvârșit în ziua de 24 februarie, împreună cu un sobor de preoți, slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia a fost citit Canonul Sfântului Andrei Criteanul, în prezența credincioșilor veniți din comunitățile românești din Dublin și din împrejurimi. Slujba a avut loc în paraclisul Centrului eparhial închinat ,,Sfântului Ioan Botezătorul” din Long Mile Road, Dublin. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, în care lea vorbit celor prezenți despre importanța postului ca lucrare concretă de înfrânare și curățire a inimii, subliniind totodată însemnătatea rugăciunii statornice în viața creștinului.

În a treia zi a Postului Mare, 25 februarie, Preasfințitul Părinte Nectarie a săvârșit slujba Pavecerniței Mari, împreună cu citirea Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, în Parohia Ortodoxă Românească „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Columba” din Blanchardstown, Dublin. La final slujbei, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind că postul nu este doar o rânduială alimentară, ci o lucrare integrală a omului, a minții, a inimii și a voinței, care trebuie însoțită de rugăciune stăruitoare și de dorința reală de schimbare. De asemenea, ierarhul ia îndemnat pe credincioși să trăiască aceste zile cu seriozitate duhovnicească și cu nădejde în mila lui Dumnezeu, Care primește pe cel ce se întoarce cu inimă smerită.