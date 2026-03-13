Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Prima conferință semestrială pe 2026 în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Prima conferință semestrială pe 2026 în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Diaspora
Un articol de: Eduard Murariu - 13 Martie 2026

La Centrul eparhial de lângă Roma, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a avut loc marți, 10 martie, prima conferință semestrială de primăvară a acestui an. Evenimentul a reunit clerici din protopopiatele zonei centrale a Italiei și din insula Sardinia, sub președinția Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei. La începutul lucrărilor, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt în care a subliniat importanța întâlnirilor pastorale periodice, benefice pentru consolidarea comuniunii dintre slujitorii Bisericii și întărirea lucrării misionare în rândul credincioșilor români din diaspora.

În cadrul conferinței a avut loc și un dialog constructiv, intitulat „Dialog de folos din și despre viața familiei preotului”, care i‑a avut drept vorbitori pe Preasfințitul Părinte Siluan; părintele Gabriel Apopei, consilier și preot paroh la Parohia „Sfântul Ierarh Grigorie cel Mare” din Roma, alături de prezbitera Maria; și părintele Ion Dimulescu, parohul bisericii cu hramul „Întâmpinarea Domnului” din localitatea Civitavecchia, alături de prezbitera Ecaterina.

Prin mărturii personale, exemple practice și reflecții duhovnicești, participanții au putut afla de la ierarh și de la cei doi preoți cum trebuie tratată relația dintre viața liturgică a Bisericii și viața de zi cu zi a familiei preotului.

În a doua parte a întâlnirii a fost prezentată societatea‑cooperativă „Mutua Unirea”, care oferă un sistem de asistență mutuală și sanitară complementară. Aceasta sprijină activ comunitatea românească din Italia și din străinătate, prin proiectul „Diaspora”, propunându‑și să construiască o rețea inclusivă și accesibilă centrată pe ajutor reciproc și bunăstare colectivă.

La acest eveniment, la invitația chiriarhului, a luat parte și Marian Popescu, consulul general al României la Roma, care a prezentat activitatea consulară a României în străinătate.

 

Citeşte mai multe despre:   conferinta  -   Episcopia Ortodoxă Română a Italiei
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
  • Tabăra religioasă de primăvară pentru tinerii români din Canada Diaspora
    Tabăra religioasă de primăvară pentru tinerii români din Canada

    Copii și tineri din comunitățile românești ortodoxe din zonele Montreal, Ottawa și Gatineau s-au reunit, în perioada 1-4 martie, la Centrul Notre-Dame-de-la-Rouge, Grenville-sur-la-Rouge, pentru a participa la Tabăra religioasă de primăvară „Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ioan Casian”, organizată de Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, conform episcopia.ca. 

    11 Mar, 2026
  • Rugăciune și filantropie la Roma Diaspora
    Rugăciune și filantropie la Roma

    În Duminica a 2-a a Postului Mare, închinată Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul Centrului eparhial de lângă Roma, înconjurat de un sobor de clerici.

    11 Mar, 2026
  • Ședință administrativă a clericilor din patru protopopiate în Spania Diaspora
    Ședință administrativă a clericilor din patru protopopiate în Spania

    Biserica Parohiei „Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica și Fructuosus de Tarragona” din Tarragona-Reus, Spania, a găzduit luni, 9 martie, ședința administrativă a clericilor din protoieriile Catalunya I, Catalunya II, Aragon și Castellon. Întrunirea s-a desfă­șurat sub președinția Prea­sfințitului Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei.

    11 Mar, 2026
TOP 6 Diaspora