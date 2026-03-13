Prima conferință semestrială pe 2026 în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

La Centrul eparhial de lângă Roma, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a avut loc marți, 10 martie, prima conferință semestrială de primăvară a acestui an. Evenimentul a reunit clerici din protopopiatele zonei centrale a Italiei și din insula Sardinia, sub președinția Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei. La începutul lucrărilor, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt în care a subliniat importanța întâlnirilor pastorale periodice, benefice pentru consolidarea comuniunii dintre slujitorii Bisericii și întărirea lucrării misionare în rândul credincioșilor români din diaspora.

În cadrul conferinței a avut loc și un dialog constructiv, intitulat „Dialog de folos din și despre viața familiei preotului”, care i‑a avut drept vorbitori pe Preasfințitul Părinte Siluan; părintele Gabriel Apopei, consilier și preot paroh la Parohia „Sfântul Ierarh Grigorie cel Mare” din Roma, alături de prezbitera Maria; și părintele Ion Dimulescu, parohul bisericii cu hramul „Întâmpinarea Domnului” din localitatea Civitavecchia, alături de prezbitera Ecaterina.

Prin mărturii personale, exemple practice și reflecții duhovnicești, participanții au putut afla de la ierarh și de la cei doi preoți cum trebuie tratată relația dintre viața liturgică a Bisericii și viața de zi cu zi a familiei preotului.

În a doua parte a întâlnirii a fost prezentată societatea‑cooperativă „Mutua Unirea”, care oferă un sistem de asistență mutuală și sanitară complementară. Aceasta sprijină activ comunitatea românească din Italia și din străinătate, prin proiectul „Diaspora”, propunându‑și să construiască o rețea inclusivă și accesibilă centrată pe ajutor reciproc și bunăstare colectivă.

La acest eveniment, la invitația chiriarhului, a luat parte și Marian Popescu, consulul general al României la Roma, care a prezentat activitatea consulară a României în străinătate.