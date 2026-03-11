Tabăra religioasă de primăvară pentru tinerii români din Canada

Data: 11 Martie 2026

Copii și tineri din comunitățile românești ortodoxe din zonele Montreal, Ottawa și Gatineau s‑au reunit, în perioada 1‑4 martie, la Centrul Notre‑Dame‑de‑la‑Rouge, Grenville‑sur‑la‑Rouge, pentru a participa la Tabăra religioasă de primăvară „Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ioan Casian” organizată de Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, conform episcopia.ca.

Timp de trei zile, participanții au trăit experiențe duhovnicești, educative și recreative într‑un cadru sigur, prietenos și stimulativ, consolidând atât credința, cât și prietenii durabile. Îndrumător spiritual al taberei a fost pr. Grigorie Țăpuc, protopop pentru Canada Est. Coordonatorii taberei - Mihaela Amohnoaie, Corina Goleac, Elena Ștefan și Anca Coza - au asigurat buna desfășurare a activităților și sprijin constant pentru participanți. Tabăra a oferit un program variat, atent planificat, care a combinat activități spirituale, educative și recreative, menite să întărească sufletul, mintea și trupul participanților, având ca temă principală învățăturile legate de Postul Mare.

Activitățile desfășurate au cuprins: cateheză prin jocuri - lecții interactive despre învățătura ortodoxă, stimulând curiozitatea și implicarea participanților; turneu de șah - activitate care a stimulat gândirea strategică și spiritul de fair‑play; ateliere de bricolaj, încondeiat ouă și activități educative - dezvoltarea creativității, răbdării și cooperării; jocuri în zăpadă - momente de bucurie și mișcare în aer liber; foc de tabără și seri de poveste - timp de destindere, reflecție și împărtășire a experiențelor; prietenii noi și clipe memorabile - atmosfera taberei a favorizat legături autentice și experiențe de neuitat.

Participanții au fost ghidați de coordonatori și voluntari dedicați, care au asigurat un mediu sigur, organizat și plin de bucurie, sprijinind atât activitățile spirituale, cât și pe cele recreative. Prin acest program, copiii și tinerii au învățat valoarea rugăciunii, a comuniunii și a responsabilității, dezvoltând în același timp abilități sociale, artistice și sportive.

În ultima zi a taberei, tinerii au participat la Liturghia Darurilor înainte sfințite, săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Ioan Casian. Liturghia a fost precedată de o scurtă introducere catehetică a ierarhului, despre perioada Postului Mare, semnificația acesteia și explicarea particularităților Sfintei Liturghii a Darurilor înainte sfințite. La sfârșitul slujbei, ierarhul i‑a îndemnat pe tineri să ducă cu ei bucuria și experiența spirituală trăită în aceste zile și să o împărtășească cu cei dragi și cu prietenii lor. De asemenea, au fost acordate premii, diplome și medalii de participare tuturor celor prezenți, ca recunoaștere a implicării și entuziasmului lor.

Tabăra religioasă de primăvară 2026 a fost un real succes - o experiență de neuitat care a adus bucurie, inspirație și amintiri durabile tuturor participanților. Evenimentul a demonstrat importanța organizării unor astfel de tabere pentru tineri, oferind oportunitatea de a trăi credința activ, de a‑și descoperi talentele și de a se integra mai profund în comunitatea ortodoxă română din Canada.