Rugăciune și filantropie la Roma

Diaspora
Un articol de: Eduard Murariu - 11 Martie 2026

În Duminica a 2-a a Postului Mare, închinată Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” din cadrul Centrului eparhial de lângă Roma, înconjurat de un sobor de clerici.

După terminarea programului liturgic, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, împreună cu Consulatul General al României la Roma, a organizat un eveniment caritabil sub deviza „Un gest frumos pentru mame”. Dincolo de flori și mărțișoare, participanții au fost invitați să contribuie la o cauză nobilă: renovarea Casei „Sfânta Anastasia”, un așezământ care oferă adăpost mamelor și copiilor internați pentru tratamente medicale în spitalele din capitala Italiei.

Programul a oferit o incursiune captivantă în universul tradițiilor românești și italiene prin ateliere interactive și un târg de primăvară și spiritualitate. Vizitatorii au putut admira standuri dedicate sfintelor nou‑canonizate, dar și expoziții pline de culoare cu mărțișoare, flori și dulciuri tradiționale. Nota de excelență a fost oferită de renumiții bucătari Alejandro Platero și Sergio Bastard Comas, care au încântat audiența cu o premieră culinară: o paella autentică, apreciată de întreaga comunitate.

La aceste activități, alături de comunitate s‑au aflat Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, precum și Marian Popescu, consulul general al României la Roma, și domnul Sancho Michell de Diego, consulul onorific al orașului Santander din Spania.

 

