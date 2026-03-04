În Duminica Ortodoxiei, 1 martie, a avut loc la München, Germania, cea de‑a 20‑a ediție a Întâlnirii panortodoxe a corurilor comunităților din acest oraș. Anul acesta întâlnirea a fost organizată de
Hirotonie la o parohie românească din Italia
Sâmbătă, 28 februarie, în ziua de pomenire a Sfinților Cuvioși Ioan Casian și Gherman din Dobrogea, enoriașii Parohiei ortodoxe românești „Sfânta Cuvioasă Muceniță Anastasia Romana” din localitatea Albano Laziale - Genzano di Roma (Protopopiatul Lazio III), Italia, în frunte cu părintele paroh Gheorghe Soponaru, au trăit o zi de aleasă bucurie duhovnicească. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a săvârșit, în biserica parohială, Sfânta Liturghie, iar la momentul rânduit din cadrul slujbei l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Daniel Andrușca, pe seama Parohiei ortodoxe românești „Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea” din localitatea Terracina, conform episcopia‑italiei.it.