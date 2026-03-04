Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Hirotonie la o parohie românească din Italia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Diaspora
Data: 04 Martie 2026

Sâmbătă, 28 februarie, în ziua de pomenire a Sfinților Cuvioși Ioan Casian și Gherman din Dobrogea, enoriașii Parohiei ortodoxe românești „Sfânta Cuvioasă Muceniță Anastasia Romana” din localitatea Albano Laziale - Genzano di Roma (Protopopiatul Lazio III), Italia, în frunte cu părintele paroh Gheorghe Soponaru, au trăit o zi de aleasă bucurie duhovnicească. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a săvârșit, în biserica parohială, Sfânta Liturghie, iar la momentul rânduit din cadrul slujbei l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Daniel Andrușca, pe seama Parohiei ortodoxe românești „Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea” din localitatea Terracina, conform episcopia‑italiei.it.

 

Citeşte mai multe despre:   hirotonie  -   PS Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei
