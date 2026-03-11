Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Atelierul ortodox „Cutiuța cu tămâie”, la Chicago

Atelierul ortodox „Cutiuța cu tămâie”, la Chicago

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Diaspora
Data: 11 Martie 2026

Cu prilejul zilei de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, comunitatea Catedralei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago, SUA, s‑a adunat în jurul copiilor de la Școala Duminicală pentru a participa la un atelier de suflet intitulat „Cutiuța cu tămâie”. Activitatea a fost organizată cu multă dăruire de voluntari împreună cu profesoare de la Școala Duminicală, oferind copiilor ocazia de a îmbina creativitatea cu învățătura despre frumusețea tradiției ortodoxe. Copiii au confecționat și decorat mici cutiuțe destinate păstrării tămâiei, lucrând cu atenție sub îndrumarea celor care i‑au călăuzit. Pe lângă bucuria lucrului de mână, cei mici au aflat și despre semnificația tămâiei în viața Bisericii: fumul ei bine mirositor care se înalță simbolizează rugăciunea credincioșilor ce urcă spre Dumnezeu.

Astfel de activități arată încă o dată cât de important este pentru copii să crească în atmosfera credinței, a comunității și a dragostei creștine, se arată pe mitropolia.us.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Mitropolitană din Chicago, SUA
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
TOP 6 Diaspora