Atelierul ortodox „Cutiuța cu tămâie”, la Chicago

Data: 11 Martie 2026

Cu prilejul zilei de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, comunitatea Catedralei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Chicago, SUA, s‑a adunat în jurul copiilor de la Școala Duminicală pentru a participa la un atelier de suflet intitulat „Cutiuța cu tămâie”. Activitatea a fost organizată cu multă dăruire de voluntari împreună cu profesoare de la Școala Duminicală, oferind copiilor ocazia de a îmbina creativitatea cu învățătura despre frumusețea tradiției ortodoxe. Copiii au confecționat și decorat mici cutiuțe destinate păstrării tămâiei, lucrând cu atenție sub îndrumarea celor care i‑au călăuzit. Pe lângă bucuria lucrului de mână, cei mici au aflat și despre semnificația tămâiei în viața Bisericii: fumul ei bine mirositor care se înalță simbolizează rugăciunea credincioșilor ce urcă spre Dumnezeu.

Astfel de activități arată încă o dată cât de important este pentru copii să crească în atmosfera credinței, a comunității și a dragostei creștine, se arată pe mitropolia.us.