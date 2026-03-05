Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Primii mexicani botezați la biserica românească din Cancun

Primii mexicani botezați la biserica românească din Cancun

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Diaspora
Un articol de: Eduard Murariu - 05 Martie 2026

La sfârșitul lunii februarie 2026, comunitățile ortodoxe românești din Mexic și Ecuador au fost gazdele unor evenimente de profundă însemnătate duhovnicească. Misiunea pastorală a Bisericii Ortodoxe Române în aceste locuri a marcat un moment important în Cancun, unde au avut loc primele botezuri ale unor tineri adulți de origine mexicană.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, părintele Daniel Ene, vicar eparhial, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor din Cancun și Quito pentru a susține lucrarea pastoral‑misionară din regiune. Momentul central al vizitei a avut loc sâmbătă, 28 februarie, la Biserica Ortodoxă Română „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Cancun. Spre deosebire de botezurile anterioare săvârșite în acest loc, în special pentru copiii din familiile comunității românești, de această dată, doi tineri mexicani au cerut să fie primiți în sânul Bisericii Ortodoxe. Decizia lor a venit în urma unei căutări personale, cei doi alegând conștient această cale. Unul dintre tineri a primit numele Antonio, pus sub ocrotirea Sfântului Antonie cel Mare, iar cel de‑al doilea, născut Brandon, a primit numele Moise, avându‑l ca ocrotitor pe Sfântul Moise Etiopianul.

Slujirea a continuat duminică în Ecuador, la biserica românească „Sfântul Iosif de la Partoș” din Quito. Sfânta Liturghie a adunat credincioșii din această parte a diasporei, oferindu‑le ocazia unei reafirmări a identității spirituale. Aceste evenimente subliniază o creștere calitativă și profundă a comunităților ortodoxe românești din America Latină. Misiunea de aici din regiune dovedește astfel că, prin răbdare și deschidere, credința prinde rădăcini adânci atunci când devine o alegere liberă.

 

vezi toate ›Alte articole din Diaspora
  • Prezență românească la întâlnirea corurilor ortodoxe din München Diaspora
    Prezență românească la întâlnirea corurilor ortodoxe din München

    În Duminica Ortodoxiei, 1 martie, a avut loc la München, Germania, cea de-a 20-a ediție a Întâlnirii panortodoxe a corurilor comu­nităților din acest oraș. Anul acesta întâlnirea a fost organizată de către parohia greacă și parohia antiohiană din capitala bavareză, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Ludwig-Maximilian”, inițiatoarea acestei frumoase manifestări. La momentul festiv au participat și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, ne-a transmis părintele protopop Alexandru Nan. 

    04 Mar, 2026
  • Hirotonie la o parohie românească din Italia Diaspora
    Hirotonie la o parohie românească din Italia

    Sâmbătă, 28 februarie, în ziua de pomenire a Sfinților Cuvioși Ioan Casian și Gherman din Dobrogea, enoriașii Parohiei ortodoxe române „Sfânta Cuvioasă Muceniță Anastasia Romana” din localitatea Albano Laziale - Genzano di Roma (Protopopiatul Lazio III), Italia, în frunte cu părintele paroh Gheorghe Soponaru, au trăit o zi de aleasă bucurie duhovnicească. Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a săvârșit, în biserica parohială, Sfânta Liturghie, iar la momentul rânduit din cadrul slujbei l-a hirotonit întru preot pe diaconul Daniel Andrușca, pe seama Parohiei ortodoxe române „Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea” din localitatea Terracina, conform episcopia-italiei.it. 

    04 Mar, 2026
TOP 6 Diaspora