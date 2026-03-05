Primii mexicani botezați la biserica românească din Cancun

La sfârșitul lunii februarie 2026, comunitățile ortodoxe românești din Mexic și Ecuador au fost gazdele unor evenimente de profundă însemnătate duhovnicească. Misiunea pastorală a Bisericii Ortodoxe Române în aceste locuri a marcat un moment important în Cancun, unde au avut loc primele botezuri ale unor tineri adulți de origine mexicană.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, părintele Daniel Ene, vicar eparhial, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor din Cancun și Quito pentru a susține lucrarea pastoral‑misionară din regiune. Momentul central al vizitei a avut loc sâmbătă, 28 februarie, la Biserica Ortodoxă Română „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Cancun. Spre deosebire de botezurile anterioare săvârșite în acest loc, în special pentru copiii din familiile comunității românești, de această dată, doi tineri mexicani au cerut să fie primiți în sânul Bisericii Ortodoxe. Decizia lor a venit în urma unei căutări personale, cei doi alegând conștient această cale. Unul dintre tineri a primit numele Antonio, pus sub ocrotirea Sfântului Antonie cel Mare, iar cel de‑al doilea, născut Brandon, a primit numele Moise, avându‑l ca ocrotitor pe Sfântul Moise Etiopianul.

Slujirea a continuat duminică în Ecuador, la biserica românească „Sfântul Iosif de la Partoș” din Quito. Sfânta Liturghie a adunat credincioșii din această parte a diasporei, oferindu‑le ocazia unei reafirmări a identității spirituale. Aceste evenimente subliniază o creștere calitativă și profundă a comunităților ortodoxe românești din America Latină. Misiunea de aici din regiune dovedește astfel că, prin răbdare și deschidere, credința prinde rădăcini adânci atunci când devine o alegere liberă.