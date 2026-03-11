Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Moment aniversar pentru o parohie românească din Marea Britanie

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Diaspora
Data: 11 Martie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a săvârșit duminică, 8 martie, Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Muceniță Iustina Fecioara” din Milton Keynes, în mijlocul credincioșilor comunității păstorite de părintele paroh Vasile Ciprian Burcă, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Slujirea arhierească s‑a desfășurat într‑o atmosferă de rugăciune și bucurie duhovnicească, comunitatea marcând cu această ocazie 10 ani de slujire continuă și de viață parohială în orașul Milton Keynes, se arată pe roarch.org.uk.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a făcut referire la semnificația duhovnicească a Duminicii Sfântului Grigorie Palama, marele teolog al harului dumnezeiesc și al experienței rugăciunii.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a oferit o Gramată aniversară parohiei, ca semn de apreciere pentru lucrarea pastorală și misionară desfășurată de‑a lungul acestor ani și pentru statornicia credincioșilor care au contribuit la consolidarea comunității. De asemenea, o Gramată aniversară a fost oferită și părintelui paroh Vasile Ciprian Burcă. La finalul slujbei, părintele paroh a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie pentru slujirea arhierească și pentru binecuvântarea adusă comunității, exprimând recunoștința credincioșilor pentru prezența ierarhului și pentru cuvântul de întărire duhovnicească. De asemenea, la sfârșit, copiii parohiei au interpretat cântece și au recitat poezii cu ocazia zilei de 8 martie, spre a aduce bucurie mămicilor și tuturor femeilor în această zi binecuvântată.

 

