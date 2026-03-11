Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Ședință administrativă a clericilor din patru protopopiate în Spania

Ședință administrativă a clericilor din patru protopopiate în Spania

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Diaspora
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 11 Martie 2026

Biserica Parohiei „Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica și Fructuosus de Tarragona” din Tarragona‑Reus, Spania, a găzduit luni, 9 martie, ședința administrativă a clericilor din protoieriile Catalunya I, Catalunya II, Aragon și Castellon. Întrunirea s‑a desfășurat sub președinția Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei.

Evenimentul a debutat prin săvârșirea Liturghiei Darurilor înainte sfințite de către Preasfinția Sa, înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte cei patru părinți protoierei. La finalul slujbei, ierarhul i‑a acordat preotesei Elena Băltărețu de la parohia gazdă Ordinul eparhial „Crucea Sfântului Apostol Iacob cel Mare”, în semn de prețuire și recunoștință pentru cei 22 ani de implicare în activitatea Parohiei Tarragona‑Reus.

În continuare, părintele Aurel Nae, protopopul Protoieriei Aragon, a prezentat referatul intitulat „Preotul și preoteasa - părinți în familie și parohie”. În cele ce au urmat, Preasfințitul Părinte Timotei a apreciat prelegerea susținută și a evidențiat importanța capitală a unei bune înțelegeri între preot și preoteasă, întrucât această cooperare depășește limitele familiei și se răsfrânge asupra întregii comunități parohiale.

În partea a doua a ședinței, chiriarhul a oferit preoților mai multe îndrumări misionar‑pastorale, îndemnându‑i să acorde o importanță deosebită catehizării credincioșilor, în special a copiilor și tinerilor, care vor deveni enoriașii de mâine ai parohiilor. Totodată, ierarhul a clarificat mai multe aspecte administrative propuse de către clerici.

La final, ierarhul a mulțumit părintelui protoiereu Vasile Băltărețu, parohul Parohiei Tarragona‑Reus, pentru organizarea și găzduirea acestei ședințe, precum și tuturor preoților prezenți, aducând mulțumire Maicii Domnului pentru bucuria întâlnirii din această zi, informează site‑ul obispadoortodoxo.es.

 

Citeşte mai multe despre:   ședință  -   PS Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
TOP 6 Diaspora