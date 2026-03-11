Ședință administrativă a clericilor din patru protopopiate în Spania

Biserica Parohiei „Sfinții Ierarhi Calinic de la Cernica și Fructuosus de Tarragona” din Tarragona‑Reus, Spania, a găzduit luni, 9 martie, ședința administrativă a clericilor din protoieriile Catalunya I, Catalunya II, Aragon și Castellon. Întrunirea s‑a desfășurat sub președinția Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei.

Evenimentul a debutat prin săvârșirea Liturghiei Darurilor înainte sfințite de către Preasfinția Sa, înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte cei patru părinți protoierei. La finalul slujbei, ierarhul i‑a acordat preotesei Elena Băltărețu de la parohia gazdă Ordinul eparhial „Crucea Sfântului Apostol Iacob cel Mare”, în semn de prețuire și recunoștință pentru cei 22 ani de implicare în activitatea Parohiei Tarragona‑Reus.

În continuare, părintele Aurel Nae, protopopul Protoieriei Aragon, a prezentat referatul intitulat „Preotul și preoteasa - părinți în familie și parohie”. În cele ce au urmat, Preasfințitul Părinte Timotei a apreciat prelegerea susținută și a evidențiat importanța capitală a unei bune înțelegeri între preot și preoteasă, întrucât această cooperare depășește limitele familiei și se răsfrânge asupra întregii comunități parohiale.

În partea a doua a ședinței, chiriarhul a oferit preoților mai multe îndrumări misionar‑pastorale, îndemnându‑i să acorde o importanță deosebită catehizării credincioșilor, în special a copiilor și tinerilor, care vor deveni enoriașii de mâine ai parohiilor. Totodată, ierarhul a clarificat mai multe aspecte administrative propuse de către clerici.

La final, ierarhul a mulțumit părintelui protoiereu Vasile Băltărețu, parohul Parohiei Tarragona‑Reus, pentru organizarea și găzduirea acestei ședințe, precum și tuturor preoților prezenți, aducând mulțumire Maicii Domnului pentru bucuria întâlnirii din această zi, informează site‑ul obispadoortodoxo.es.