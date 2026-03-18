Slujiri arhierești în comunități românești din Irlanda

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a slujit în a treia duminică din Postul Mare, 15 martie, în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Brighita” din Galway, Irlanda. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți. În cadrul slujbei, Preasfinția Sa l‑a hirotonit în treapta de preot pe diaconul Silviu Claudiu Ciuta. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat semnificația Duminicii Sfintei Cruci, care marchează jumătatea Postului Mare: ,,Sfânta Cruce este așezată în centrul vieții creștine, fiind semn de biruință și întărire duhovnicească pentru credincioși. Crucea nu poate fi separată de Înviere, iar creștinul este chemat să‑și asume propria cruce cu credință, răbdare și nădejde în Dumnezeu”. Părintele paroh Tudor Ghiță i‑a mulțumit ierarhului pentru bucuria făcută comunității parohiale prin slujirea arhierească și binecuvântare. În aceeași zi, Preasfințitul Părinte Nectarie a săvârșit Taina Sfântului Maslu în Parohia „Sfinții Trei Ierarhi și Sfântul Munchin” din Limerick. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat importanța acestei Taine, mai ales în perioada Postului Mare, ca izvor de vindecare pentru suflet și trup. De asemenea, Preasfinția Sa a subliniat rolul părinților ca exemple vii pentru copii, arătând că viața de credință trăită în familie reprezintă cea mai puternică mărturie pentru generațiile tinere.