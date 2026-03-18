Slujiri arhierești în comunități românești din Irlanda

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 18 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a slujit în a treia duminică din Postul Mare, 15 martie, în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Brighita” din Galway, Irlanda. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți. În cadrul slujbei, Preasfinția Sa l‑a hirotonit în treapta de preot pe diaconul Silviu Claudiu Ciuta. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat semnificația Duminicii Sfintei Cruci, care marchează jumătatea Postului Mare: ,,Sfânta Cruce este așezată în centrul vieții creștine, fiind semn de biruință și întărire duhovnicească pentru credincioși. Crucea nu poate fi separată de Înviere, iar creștinul este chemat să‑și asume propria cruce cu credință, răbdare și nădejde în Dumnezeu”. Părintele paroh Tudor Ghiță i‑a mulțumit ierarhului pentru bucuria făcută comunității parohiale prin slujirea arhierească și binecuvântare. În aceeași zi, Preasfințitul Părinte Nectarie a săvârșit Taina Sfântului Maslu în Parohia „Sfinții Trei Ierarhi și Sfântul Munchin” din Limerick. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat importanța acestei Taine, mai ales în perioada Postului Mare, ca izvor de vindecare pentru suflet și trup. De asemenea, Preasfinția Sa a subliniat rolul părinților ca exemple vii pentru copii, arătând că viața de credință trăită în familie reprezintă cea mai puternică mărturie pentru generațiile tinere.

 

    La Centrul eparhial de lângă Roma, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a avut loc marți, 10 martie, prima conferință semestrială de primăvară a acestui an. Evenimentul a reunit clerici din protopopiatele zonei centrale a Italiei și din insula Sardinia, sub președinția Prea­sfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei. La începutul lucrărilor, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt în care a subliniat impor­tanța întâlnirilor pastorale periodice, benefice pentru consolidarea comuniunii dintre slujitorii Bisericii și întărirea lucrării misionare în rândul credincioșilor români din diaspora.

    Copii și tineri din comunitățile românești ortodoxe din zonele Montreal, Ottawa și Gatineau s-au reunit, în perioada 1-4 martie, la Centrul Notre-Dame-de-la-Rouge, Grenville-sur-la-Rouge, pentru a participa la Tabăra religioasă de primăvară „Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ioan Casian", organizată de Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, conform episcopia.ca. 

    În Duminica a 2-a a Postului Mare, închinată Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului" din cadrul Centrului eparhial de lângă Roma, înconjurat de un sobor de clerici.

