Momente de rugăciune împreună cu românii din mai multe țări

Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 27 Mai 2026

După pelerinajul organizat săptămâna trecută împreună cu tinerii români și scandinavi din Centrul de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al Episcopiei Europei de Nord la străvechile mănăstiri din Moldova și după slujirea alături de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, și‑a continuat programul pastoral‑misionar în Spania, Danemarca și Suedia.

La invitația Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, ierarhul a participat sâmbătă, 23 mai, la sfințirea Catedralei Episcopale din Madrid, iar duminică, 24 mai, a slujit în biserica Parohiei „Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana” din orașul spaniol Getafe, parohie păstorită de părintele Cristian Mihail Deac.

Luni, 25 mai, Preasfințitul Părinte Macarie a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Paraclisul episcopal din Copenhaga, capitala Regatului Danemarcei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și de numeroși credincioși români și scandinavi. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat Taina Sfântului Botez pentru cel de‑al patrulea copil al părintelui Teodor Mocanu și al preotesei Bianca, subliniind frumusețea familiei creștine și darul sfânt al nașterii de copii, arătând că fiecare copil este o binecuvântare și o chemare la iubire jertfelnică și responsabilitate. În continuare, CTSM a organizat la Copenhaga un picnic pentru tinerii români și scandinavi reveniți recent din pelerinajul la mănăstirile din Moldova. Activitatea s‑a desfășurat într‑o atmosferă de bucurie, prietenie și comuniune, incluzând dialoguri duhovnicești, povățuiri adresate tinerilor de către ierarh, precum și numeroase jocuri recreative și activități interactive menite să întărească legăturile dintre participanți.

Marți, 26 mai, Preasfinția Sa a slujit la Paraclisul Centrului episcopal din Stockholm, capitala Suediei. Ierarhul a săvârșit și Taina Botezului pentru cel de‑al treilea copil al unei familii tinere din comunitate. În cuvântul adresat credincioșilor, Episcopul Macarie a evidențiat bucuria comuniunii și a mărturisirii credinței ortodoxe în diaspora nordică, arătând că tot mai mulți tineri scandinavi se apropie de Biserica Ortodoxă și se pregătesc pentru primirea Tainei Sfântului Botez. 

 

  Sărbătoare în comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, Spania
    Sărbătoare în comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, Spania

    În Duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic), 24 mai, Înaltprea­sfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, Protopopiatul Madrid Est, Spania.

    26 Mai, 2026
  Ziua cea mare a românilor ortodocşi din capitala Spaniei
    Ziua cea mare a românilor ortodocşi din capitala Spaniei

    Ziua de 23 mai 2026 va rămâne înscrisă pentru totdeauna în cartea de istorie a românilor ortodocşi din Regatul Spaniei. După 16 ani de la aşezarea pietrei de temelie a Catedralei Episcopale din Madrid de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, edificiul reprezentativ al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei a primit veşmântul sfinţirii. Slujba de târnosire a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu 19 ierarhi români şi străini, înconjuraţi de un impresionant sobor de preoţi şi diaconi.

    23 Mai, 2026
  Hramul unei parohii românești din Spania
    Hramul unei parohii românești din Spania

    Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit duminică, 17 mai, Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă română „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din

    20 Mai, 2026
