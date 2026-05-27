Momente de rugăciune împreună cu românii din mai multe țări

După pelerinajul organizat săptămâna trecută împreună cu tinerii români și scandinavi din Centrul de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al Episcopiei Europei de Nord la străvechile mănăstiri din Moldova și după slujirea alături de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei și Bucovinei, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, și‑a continuat programul pastoral‑misionar în Spania, Danemarca și Suedia.

La invitația Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, ierarhul a participat sâmbătă, 23 mai, la sfințirea Catedralei Episcopale din Madrid, iar duminică, 24 mai, a slujit în biserica Parohiei „Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana” din orașul spaniol Getafe, parohie păstorită de părintele Cristian Mihail Deac.

Luni, 25 mai, Preasfințitul Părinte Macarie a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Paraclisul episcopal din Copenhaga, capitala Regatului Danemarcei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și de numeroși credincioși români și scandinavi. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat Taina Sfântului Botez pentru cel de‑al patrulea copil al părintelui Teodor Mocanu și al preotesei Bianca, subliniind frumusețea familiei creștine și darul sfânt al nașterii de copii, arătând că fiecare copil este o binecuvântare și o chemare la iubire jertfelnică și responsabilitate. În continuare, CTSM a organizat la Copenhaga un picnic pentru tinerii români și scandinavi reveniți recent din pelerinajul la mănăstirile din Moldova. Activitatea s‑a desfășurat într‑o atmosferă de bucurie, prietenie și comuniune, incluzând dialoguri duhovnicești, povățuiri adresate tinerilor de către ierarh, precum și numeroase jocuri recreative și activități interactive menite să întărească legăturile dintre participanți.

Marți, 26 mai, Preasfinția Sa a slujit la Paraclisul Centrului episcopal din Stockholm, capitala Suediei. Ierarhul a săvârșit și Taina Botezului pentru cel de‑al treilea copil al unei familii tinere din comunitate. În cuvântul adresat credincioșilor, Episcopul Macarie a evidențiat bucuria comuniunii și a mărturisirii credinței ortodoxe în diaspora nordică, arătând că tot mai mulți tineri scandinavi se apropie de Biserica Ortodoxă și se pregătesc pentru primirea Tainei Sfântului Botez.