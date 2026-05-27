Preasfințitul Părinte Benedict, în mijlocul românilor din Valdemoro, Spania

În Duminica a 7‑a după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, 24 mai, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a liturghisit în Parohia Valdemoro, Protopopiatul Madrid, Spania, în biserica parohială cu hramul „Sfinții Mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea”.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care, pornind de la rugăciunea arhierească a Mântuitorului, a arătat că la întrebarea „Cine sunt eu?” - cu atât mai apăsătoare pentru cel plecat departe de țară - creștinul nu poate răspunde cu adevărat decât cunoscându‑L pe Dumnezeul al cărui fiu este, iar din această cunoaștere se nasc deopotrivă identitatea lui și unitatea cu ceilalți.

Preasfinţitul Părinte Benedict a îndemnat comunitatea de români din Valdemoro să rămână unită și să‑și păstreze cu demnitate identitatea, ca unii care sunt în lume, dar nu se lasă modelați de ea: „Faptul că avem conștiința clară că suntem de o limbă, de o credință și de un neam ne poate așeza drept în mijlocul unei lumi pe care nu o putem controla. Și aici identitatea se întâlnește cu unitatea: dacă suntem copii ai aceluiași Părinte, atunci devenim frați și surori unii cu alții, ținem unii la alții și arătăm ceea ce este mai frumos din noi - biserica pe care o aveți aici, obiceiurile frumoase, zâmbetul, ospitalitatea, apartenența la credință și la bune moravuri”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei. La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh Dorin Sas a mulțumit Preasfințitului Părinte Benedict pentru binecuvântarea și bucuria slujirii în mijlocul comunității ortodoxe române din Valdemoro.