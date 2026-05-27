Preasfințitul Părinte Benedict, în mijlocul românilor din Valdemoro, Spania

Un articol de: Ionuţ Chifa - 27 Mai 2026

În Duminica a 7‑a după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, 24 mai, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a liturghisit în Parohia Valdemoro, Protopopiatul Madrid, Spania, în biserica parohială cu hramul „Sfinții Mărturisitori Visarion, Sofronie și Oprea”.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care, pornind de la rugăciunea arhierească a Mântuitorului, a arătat că la întrebarea „Cine sunt eu?” - cu atât mai apăsătoare pentru cel plecat departe de țară - creștinul nu poate răspunde cu adevărat decât cunoscându‑L pe Dumnezeul al cărui fiu este, iar din această cunoaștere se nasc deopotrivă identitatea lui și unitatea cu ceilalți.

Preasfinţitul Părinte Benedict a îndemnat comunitatea de români din Valdemoro să rămână unită și să‑și păstreze cu demnitate identitatea, ca unii care sunt în lume, dar nu se lasă modelați de ea: „Faptul că avem conștiința clară că suntem de o limbă, de o credință și de un neam ne poate așeza drept în mijlocul unei lumi pe care nu o putem controla. Și aici identitatea se întâlnește cu unitatea: dacă suntem copii ai aceluiași Părinte, atunci devenim frați și surori unii cu alții, ținem unii la alții și arătăm ceea ce este mai frumos din noi - biserica pe care o aveți aici, obiceiurile frumoase, zâmbetul, ospitalitatea, apartenența la credință și la bune moravuri”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei. La finalul Sfintei Liturghii, pr. paroh Dorin Sas a mulțumit Preasfințitului Părinte Benedict pentru binecuvântarea și bucuria slujirii în mijlocul comunității ortodoxe române din Valdemoro.

 

    În Duminica a 7-a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic), 24 mai, Înaltprea­sfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, Protopopiatul Madrid Est, Spania.

    26 Mai, 2026
    Ziua de 23 mai 2026 va rămâne înscrisă pentru totdeauna în cartea de istorie a românilor ortodocşi din Regatul Spaniei. După 16 ani de la aşezarea pietrei de temelie a Catedralei Episcopale din Madrid de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, edificiul reprezentativ al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei a primit veşmântul sfinţirii. Slujba de târnosire a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu 19 ierarhi români şi străini, înconjuraţi de un impresionant sobor de preoţi şi diaconi.

    23 Mai, 2026
    Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit duminică, 17 mai, Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă română „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" din

    20 Mai, 2026
