O nouă biserică românească târnosită în apropiere de Roma

Biserica Parohiei Ortodoxe Românești „Sfântul Proroc Ieremia” din localitatea Guidonia, situată în apropiere de capitala Italiei, a fost târnosită sâmbătă, 16 mai, de către Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, înconjurați de un sobor de clerici.

La acest binecuvântat eveniment au participat: Marian Popescu, consulul general al României la Roma; Mauro Lombardo, primarul orașului Guidonia Montecelio; Eligio Rubeis, fostul primar al localității ș.a. Toți aceștia, precum și Consiliul parohial, Comitetul parohial, reprezentantul constructorului, membrii echipei de pictură și toți cei implicați în construirea și împodobirea bisericii, au primit din partea chiriarhului gramate de apreciere. De asemenea, părintele paroh Sebastian Cosma a primit Ordinul eparhial „Sfântul Dionisie Exiguul”, iar doamna preoteasă Lucia Maria Cosma a primit Ordinul „Sfântul Dionisie Exiguul” pentru mireni.

Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a evidențiat că noua biserică sfințită va fi de real folos comunității românești din această zonă: „Biserica a fost împodobită cu frescă foarte frumoasă și iată, astăzi, ne‑am bucurat ca împreună cu un sobor mare de preoți să sfințim această biserică. Ea este un punct de referință pentru comunitatea noastră, pentru cei mici, cei mari, cei care desfășoară aici activități foarte frumoase și pentru tot omul care dorește să vină să ceară un cuvânt de învățătură, să se închine, să se roage. Biserica este în momentul de față un centru care îi întrunește și îi aduce împreună pe creștinii ortodocși români de pe aceste meleaguri și se face un exemplu al bisericilor care în episcopia noastră au fost zidite din temelie și sfințite”.