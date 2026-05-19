Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora O nouă biserică românească târnosită în apropiere de Roma

O nouă biserică românească târnosită în apropiere de Roma

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Diaspora
Un articol de: Diac. Eduard Murariu - 19 Mai 2026

Biserica Parohiei Ortodoxe Românești „Sfântul Proroc Ieremia” din localitatea Guidonia, situată în apropiere de capitala Italiei, a fost târnosită sâmbătă, 16 mai, de către Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, înconjurați de un sobor de clerici.

La acest binecuvântat eveniment au participat: Marian Popescu, consulul general al României la Roma; Mauro Lombardo, primarul orașului Guidonia Montecelio; Eligio Rubeis, fostul primar al localității ș.a. Toți aceștia, precum și Consiliul parohial, Comitetul parohial, reprezentantul constructorului, membrii echipei de pictură și toți cei implicați în construirea și împodobirea bisericii, au primit din partea chiriarhului gramate de apreciere. De asemenea, părintele paroh Sebastian Cosma a primit Ordinul eparhial „Sfântul Dionisie Exiguul”, iar doamna preoteasă Lucia Maria Cosma a primit Ordinul „Sfântul Dionisie Exiguul” pentru mireni.

Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a evidențiat că noua biserică sfințită va fi de real folos comunității românești din această zonă: „Biserica a fost împodobită cu frescă foarte frumoasă și iată, astăzi, ne‑am bucurat ca împreună cu un sobor mare de preoți să sfințim această biserică. Ea este un punct de referință pentru comunitatea noastră, pentru cei mici, cei mari, cei care desfășoară aici activități foarte frumoase și pentru tot omul care dorește să vină să ceară un cuvânt de învățătură, să se închine, să se roage. Biserica este în momentul de față un centru care îi întrunește și îi aduce împreună pe creștinii ortodocși români de pe aceste meleaguri și se face un exemplu al bisericilor care în episcopia noastră au fost zidite din temelie și sfințite”.

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   IPS Arhiepiscop Atanasie
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
  • Hramul Parohiei ortodoxe românești din Oslo Diaspora
    Hramul Parohiei ortodoxe românești din Oslo

    Parohia ortodoxă românească din Oslo, Norvegia, ocrotită de Sfin­ții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul, a primit joi, 14 mai, vizita Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, cu prilejul hramului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de ierarh împreună cu soborul de preoți și diaconi, în pre­zența enoriașilor români și norvegieni din capitala Regatului Norve­giei, fiind cinstite și icoanele Maicii Domnului „Grabnic ascultătoarea” și „Alăptătoarea de la Țibleș”.

    15 Mai, 2026
  • Întâlnire a femeilor ortodoxe române din America de Nord Diaspora
    Întâlnire a femeilor ortodoxe române din America de Nord

    Episcopia Ortodoxă Română a Canadei a găzduit, în perioada 1-3 mai, în apropierea mănăstirii ortodoxe românești din Mono, Ontario, Congresul AROLA (Aso­ciația Femeilor Ortodoxe Române din America), un eveniment de amploare dedicat consolidării lucrării misionare și duhovnicești a femeilor ortodoxe din diaspora nord-americană, informează site-ul Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi.

    07 Mai, 2026
  • Vizită regală la Centrul eparhial din Stockholm Diaspora
    Vizită regală la Centrul eparhial din Stockholm

    Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, i‑a primit vineri, 1 mai, pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, și pe Alteța Sa Regală Principele Radu al României,

    04 Mai, 2026
TOP 6 Diaspora