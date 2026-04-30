Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

O nouă ocrotitoare pentru o școală parohială din München

O nouă ocrotitoare pentru o școală parohială din München

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Diaspora
Un articol de: Eduard Murariu - 30 Aprilie 2026

Consiliul parohial al Parohiei Ortodoxe Române „Buna Vestire” din München, la propunerea preotului paroh Alexandru Nan și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, Arhiepiscopul ortodox român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a aprobat în cea mai recentă ședință a sa ca Școala parohială de limbă română să fie pusă sub ocrotirea Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

Alegerea sfintei ocrotitoare este dată de faptul că Parohia „Buna Vestire” adăpostește din anul 2017 o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. Având în vedere proclamarea canonizării Sfintei Anastasia Șaguna în acest an, Consiliul parohial a considerat oportun ca școala să poarte numele celei care a luptat cu un curaj exemplar pentru păstrarea identității ortodoxe a copiilor săi.

Școala parohială „Sfânta Anastasia Șaguna” face parte din seria de programe similare inițiate la nivelul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului și își propune să mențină legătura copiilor și tinerilor de origine română cu spiritualitatea și cultura românească, completând activitățile didactice la care copiii și tinerii participă în cadrul școlilor din München și din Bavaria. Printre disciplinele de studiu de la această școală se numără: Limba și literatura română, Religia, Istoria și Geografia României, la care se adaugă o serie de activități cu caracter artistic și recreativ. În ultimii ani, au fost adăugate și alte cursuri precum cele de chitară, canto, chimie, robotică, bune maniere și un atelier de creație, ne‑a transmis preotul paroh Alexandru Nan.

Activitățile și cursurile Școlii parohiale „Sfânta Anastasia Șaguna” sunt susținute prin sprijinul Departamentului Românilor de Pretutindeni și cu fonduri parohiale.

 

TOP 6 Diaspora