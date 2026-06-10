Momente de rugăciune în Europa Centrală și de Nord

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Un articol de: Filip Hristofor Cane - 10 Iunie 2026

În perioada 31 mai - 7 iunie 2026, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a efectuat mai multe vizite pastorale în Regatele Suediei și Norvegiei, prilej cu care a săvârșit Taina Sfântului Botez pentru mai multe familii din cele două țări.

În ajunul praznicului Pogorârii Sfântului Duh, sâmbătă, 30 mai 2026, ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Treime” din Donauwörth, Germania, iar în ajun a oficiat Taina Sfântului Maslu, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei, Preasfinția Sa a susținut conferința cu tema: „Rețele sociale, școală, societate - cum ne protejăm copiii?”.

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh, 31 mai 2026, Preasfințitul Părinte Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie unită cu Vecernia plecării genunchilor în biserica din Kalmar, Suedia. La slujbă au participat numeroși credincioși români și scandinavi, iar la final ierarhul a săvârșit Taina Sfântului Botez pentru un grup de tineri suedezi. Tot în aceeași zi, Preasfinția Sa a purtat un dialog duhovnicesc cu tinerii români și suedezi din cadrul Centrului de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”.

În a doua zi de Rusalii, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială din Växjö. La finalul slujbei, a săvârșit Taina Sfântului Botez pentru un tânăr suedez de origine irakiană. Preasfințitul Părinte Macarie le‑a oferit tuturor copiilor prezenți daruri.

În zilele de 6‑7 iunie 2026, orașul Ålesund din Norvegia a găzduit Congresul anual al Centrului de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) al Episcopiei Europei de Nord, desfășurat sub genericul „Curajul de a trăi frumos”. La eveniment au participat tineri din comunitățile ortodoxe din cele trei regate scandinave, precum și convertiți danezi, suedezi, norvegieni și feroezi. Programul a cuprins conferințe, dialoguri duhovnicești, ateliere, activități recreative și momente de comuniune în cadrul pitoresc al fiordurilor norvegiene.

În Duminica Tuturor Sfinților, 7 iunie 2026, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Ålesund, unde a oficiat și Taina Sfântului Botez pentru membrii unei tinere familii anglo‑norvegiene. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Macarie i‑a cununat pe cei nou‑botezați.

 

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