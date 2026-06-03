Sfințirea bisericii parohiei românești din Moncalieri, Italia

În ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, marți, 2 iunie, comunitatea românească din localitatea Moncalieri, Italia, a trăit un moment de aleasă bucurie duhovnicească, prilejuit de slujba de târnosire și de sfințire a picturii bisericii Parohiei „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia”. Slujba a fost săvârșită de un sobor de cinci ierarhi, în prezența numeroșilor credincioși veniți să participe la acest eveniment deosebit din viața comunității parohiale.

La 12 ani după slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici, construită în stil maramureșean, a Parohiei „Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia” din localitatea Moncalieri, Italia, lăcașul de cult a fost sfințit. Slujba de târnosire a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi; Înaltpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord; Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, și Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei. La eveniment au participat reprezentanți ai statului român și ai Republicii italiene, diplomați și numeroși credincioși din parohiile ortodoxe românești din împrejurimi.

Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif a vorbit despre importanța acestui eveniment pentru comunitatea românească din Moncalieri și din întreaga regiune Piemonte.

„Este o realizare impresionantă, care reia tradiția veche a bisericilor de lemn și a picturii lăcașurilor de cult din Maramureș. Dincolo de valoarea ei duhovnicească, teologică și culturală, această biserică reprezintă o prezență vie a poporului român în această parte a Italiei, în regiunea Piemonte, și, în mod deosebit, în orașele Moncalieri și Torino”, a declarat ierarhul, după cum a transmis TRINITAS TV.

Preasfinţitul Părinte Siluan a evidenţiat bucuria duhovnicească pe care a trăit‑o comunitatea românească din Moncalieri cu prilejul sfințirii bisericii: „Dăm slavă lui Dumnezeu pentru că, prin ajutorul Său, cu binecuvântarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și prin mijlocirea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, a fost sfințită biserica parohiei noastre din localitatea Moncalieri, păstorită de părintele Marius Floricu. Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia ocrotesc această biserică din momentul punerii pietrei de temelie. Aceștia îi călăuzesc și inspiră pe toți cei care vin și se roagă aici, pentru că sunt adevărate exemple vii pentru toți copiii și tinerii care vin la cateheză și slujesc această binecuvântată biserică”.

La finalul slujbei, părintele Marius Floricu, parohul comunității românești din Moncalieri, a primit din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Iosif Ordinul „Crucea Mitropolitană”, în semn de apreciere și recunoștință pentru întreaga activitate pastoral‑misionară și pentru eforturile depuse în slujirea Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos. Totodată, prezbitera Maria Cristina Floricu a primit Ordinul eparhial „Sfânta Maria Magdalena”.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Siluan a acordat mai multe gramate de apreciere membrilor Consiliului și Comitetului parohial, reprezentantului firmei de construcție, membrilor echipei de pictură, precum și tuturor celor implicați în finalizarea lucrărilor bisericii. Lucrările de construcție au fost susținute de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, din cadrul Guvernului României, precum și prin contribuția jertfelnică a comunității parohiale românești din Moncalieri, Italia.