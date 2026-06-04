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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Popas duhovnicesc la o parohie românească din Irlanda

Popas duhovnicesc la o parohie românească din Irlanda

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Diaspora
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 04 Iunie 2026

Praznicul Cincizecimii a fost sărbătorit duminică, 31 mai, şi de comunitatea românească din Kildare, Irlanda, care a marcat şi hramul Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfântul Colman”. Sfânta Liturghie și Vecernia plecării genunchilor au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi ai eparhiei, în prezența credincioșilor veniți din comunitățile românești din Dublin și din împrejurimi.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Preasfințitul Părinte Nectarie a tâlcuit înțelesurile adânci ale Pogorârii Sfântului Duh și lucrarea Sa neîncetată în viața Bisericii și în viața credincioșilor.

După Sfânta Liturghie, potrivit rânduielii liturgice a acestei mari sărbători, a fost săvârșită slujba plecării genunchilor (Vecernia Rusaliilor). În cadrul acestei rânduieli deosebite, clerul și credincioșii și‑au plecat genunchii înaintea lui Dumnezeu, înălțând cele șapte rugăciuni speciale prin care sunt invocate harul și lucrarea Sfântului Duh asupra întregii lumi, asupra Bisericii și asupra fiecărui credincios.

 

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