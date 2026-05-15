Hramul Parohiei ortodoxe românești din Oslo

Hramul Parohiei ortodoxe românești din Oslo

Data: 15 Mai 2026

Parohia ortodoxă românească din Oslo, Norvegia, ocrotită de Sfinții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul, a primit joi, 14 mai, vizita Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, cu prilejul hramului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de ierarh împreună cu soborul de preoți și diaconi, în prezența enoriașilor români și norvegieni din capitala Regatului Norvegiei, fiind cinstite și icoanele Maicii Domnului „Grabnic ascultătoarea” și „Alăptătoarea de la Țibleș”.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat mărturia vie a Sfinților Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul, arătând legătura pe care o fac sfinții între popoarele român și norvegian și grija pe care o poartă celor care le cer ajutorul.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa a botezat un prunc din comunitate. La sărbătoare au participat copiii de la Școala parohială, coordonați de părintele paroh Alexandru‑Călin Ardelean și preoteasa Mădălina Ardelean, precum și tinerii români și norvegieni implicați în activitățile Centrului de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, cărora ierarhul le‑a oferit daruri.

 

