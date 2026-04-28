Hramul Catedralei Arhiepiscopale românești din Londra

Un articol de: Eduard Murariu - 28 Aprilie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu  Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a săvârșit în Duminica a treia după Paști, a Femeilor Mironosițe, 26 aprilie, Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Enfield, Londra, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, cu prilejul hramului lăcașului de cult.

La momentul potrivit, Preasfințitul Părinte Episcop Nectarie a rostit un cuvânt de învățătură în care a tălmăcit pasajul din Sfânta Evanghelie în care este relatată venirea femeilor mironosițe la mormânt, după îngroparea Domnului.

Pentru că în acest an a fost prima dată când în Biserica Ortodoxă Română s‑a sărbătorit în Duminica a treia după Paști pomenirea Soborului Sfintelor Femei Românce, ierarhul, făcând referire la recenta canonizare a celor 16 sfinte femei românce, a evidențiat că sfințenia nu reprezintă o realitate abstractă, ci una care se împlinește în viața concretă, în jertfelnicie, răbdare și fidelitate față de Domnul Hristos. Ele „devin mărturie a unei credințe trăite în discreție și putere lăuntrică, a unei iubiri jertfelnice care se păstrează în tăcere și rodește în viața Bisericii”. „În această zi, Biserica descoperă că femeia credincioasă, asemenea mironosițelor, rămâne purtătoare de lumină și de viață, mărturisind tainic, dar puternic, lucrarea lui Dumnezeu în lume”, a spus ierarhul, conform roarch.org.uk.

Totodată, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei l‑a evocat și pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitor al Catedralei Arhiepiscopale românești din Londra și al Angliei, care, prin mărturisirea sa statornică, rămâne un model viu pentru creștinii de astăzi.

În cuvântul de încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Atanasie a mulțumit Preasfințitului Părinte Nectarie pentru împreuna‑slujire la Sfânta Liturghie și pentru cuvântul de învățătură. Gânduri de mulțumire s‑au îndreptat și către părinții împreună‑slujitori ai catedralei, către ambasadoarea Laura Popescu și către toți credincioșii prezenți.

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a fost achiziționată în decembrie 2023. Odată cu înființarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Marii Britanii și Irlandei de Nord, ea a devenit Catedrală Arhiepiscopală și a beneficiat de un amplu proces de restaurare și adaptare liturgică. În prezent, lăcașul de cult este împodobit cu pictură în stil bizantin.

 

    În Duminica a doua după Paști, a Sfântului Apostol Toma, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica românilor din Chambésy-Geneva, Elveția. Această parohie, cea mai veche din Țara Cantoanelor, a împlinit anul trecut o jumătate de secol de la înființare, iar biserica are hramul „Învierea Domnului".

    Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt" și „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae" din Meudon, Franța, a fost sfințită sâmbătă, 18 aprilie, de către un sobor de patru ierarhi ai Bisericii noastre, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. Lăcașul de cult, care aparține Parohiei „Pogorârea Duhului Sfânt" din Clichy, datează încă din secolul al XVIII-lea și a fost achiziționat, restaurat și pictat integral prin osteneala și contribuția financiară a părintelui paroh Aurel Grigoraș, în memoria fiicei sale, trecută la Domnul în urma unei grele suferințe.

    Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, în zilele de 13 și 14 aprilie, au avut loc la Viena manifestările

