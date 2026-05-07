Întâlnire a femeilor ortodoxe române din America de Nord

Data: 07 Mai 2026

Episcopia Ortodoxă Română a Canadei a găzduit, în perioada 1-3 mai, în apropierea mănăstirii ortodoxe românești din Mono, Ontario, Congresul AROLA (Aso­ciația Femeilor Ortodoxe Române din America), un eveniment de amploare dedicat consolidării lucrării misionare și duhovnicești a femeilor ortodoxe din diaspora nord-americană, informează site-ul Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi.

Organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, și a Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei, congresul a reunit participante din întreaga mitropolie, într-un cadru marcat de rugăciune, comuniune și reflecție asupra responsabilității ecleziale. Evenimentul a început vineri, 1 mai, cu deschiderea oficială, urmată de Paraclisul Maicii Domnului, așe­zând întreaga lucrare sub ocrotirea Născătoarei de Dumnezeu. Atmosfera duhovnicească a continuat sâmbătă dimineața, 2 mai, prin săvâr­șirea Utreniei, a Sfintei Liturghii și a Parastasului de obște de ierarhii români din America de Nord, împreună cu un sobor de preoți din zona Toronto. Programul zilei de sâmbătă a inclus o conferință sus­ținută de maica Gabriela (Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Rives Junction, USA), care a abordat teme actuale privind viața duhovnicească și misiunea femeii în context contemporan. După-amiaza a fost dedicată lucrărilor Congresului AROLA: prezentarea rapoartelor de activitate și financiare, discutarea proiectelor în curs și stabilirea direcțiilor viitoare. Un moment central l-a constituit alegerea noului Comitet AROLA. Participantele au avut prilejul de a lua parte la un pelerinaj pe domeniul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Efrem cel Nou” de la Mono, bucurându-se de liniștea și frumusețea locului. Seara de sâmbătă s-a încheiat cu slujba Vecerniei, depunerea jurământului de către noul board, marcând un nou început în funcțio­narea organizației AROLA și dezvoltarea activităților asocia­ției, și un moment festiv în care au fost oferite diplome de apreciere doamnelor implicate activ în viața Bisericii și în proiectele filantropice din diaspora.

Duminica a reprezentat apogeul congresului prin participarea la Sfânta Liturghie arhierească.

În cadrul Congresului AROLA, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a îndemnat membrele aso­cia­ției la o lucrare mai eficientă, bine organizată și orientată spre rezultate concrete. Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța implicării responsabile a noului comitet ales și a tuturor doamnelor din AROLA, chemate să identifice cu discernământ punctele care necesită îmbunătățire și să găsească soluții reale, adaptate nevoilor actuale. Ca direcție de început, a fost evidențiată necesitatea întăririi legăturii cu toate parohiile, printr-o comunicare activă realizată împreună cu preoții și cu doamnele din comunități. Totodată, ierarhul a îndemnat la o valorificare responsabilă a timpului și la asumarea unui mod de lucru eficient, inspirat de rigoarea societății nord-americane, dar trăit în duhul slujirii creștine. A fost subliniată și importanța unei mai bune informări privind misiunea și proiectele AROLA, astfel încât acestea să fie cunoscute și accesibile tuturor parohiilor din mitropolie. În același timp, ierarhul a încurajat împărtășirea inițiativelor și a lucrărilor ziditoare între parohii, pentru ca experiențele frumoase să devină sursă de inspirație și întărire pentru întreaga comunitate.

Cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Ioan Casian în cadrul congresului a pus în lumină lucrarea binecuvântată și jertfelnică a doamnelor din parohii, care, cu râvnă și statornicie, susțin viața liturgică și misionară a Bisericii pe continentul nord-american, purtând mai departe moștenirea credinței strămoșești. Preasfinția Sa a arătat că slujirea autentică nu se întemeiază pe așteptări ome­nești, nici pe recunoașterea din partea lumii, ci pe fidelitatea față de Hristos Domnul.

Congresul AROLA 2026 s-a încheiat într-o atmosferă de bucurie și recunoștință, lăsând în inimile participantelor dorința de a continua lucrarea începută. Evenimentul a fost nu doar o întâlnire administrativă, ci o mărturie a credinței lucrătoare prin iubire și a unității în Hristos.