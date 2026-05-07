Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, i‑a primit vineri, 1 mai, pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, și pe Alteța Sa Regală Principele Radu al României,
Întâlnire a femeilor ortodoxe române din America de Nord
Episcopia Ortodoxă Română a Canadei a găzduit, în perioada 1-3 mai, în apropierea mănăstirii ortodoxe românești din Mono, Ontario, Congresul AROLA (Asociația Femeilor Ortodoxe Române din America), un eveniment de amploare dedicat consolidării lucrării misionare și duhovnicești a femeilor ortodoxe din diaspora nord-americană, informează site-ul Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi.
Organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, și a Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei, congresul a reunit participante din întreaga mitropolie, într-un cadru marcat de rugăciune, comuniune și reflecție asupra responsabilității ecleziale. Evenimentul a început vineri, 1 mai, cu deschiderea oficială, urmată de Paraclisul Maicii Domnului, așezând întreaga lucrare sub ocrotirea Născătoarei de Dumnezeu. Atmosfera duhovnicească a continuat sâmbătă dimineața, 2 mai, prin săvârșirea Utreniei, a Sfintei Liturghii și a Parastasului de obște de ierarhii români din America de Nord, împreună cu un sobor de preoți din zona Toronto. Programul zilei de sâmbătă a inclus o conferință susținută de maica Gabriela (Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Rives Junction, USA), care a abordat teme actuale privind viața duhovnicească și misiunea femeii în context contemporan. După-amiaza a fost dedicată lucrărilor Congresului AROLA: prezentarea rapoartelor de activitate și financiare, discutarea proiectelor în curs și stabilirea direcțiilor viitoare. Un moment central l-a constituit alegerea noului Comitet AROLA. Participantele au avut prilejul de a lua parte la un pelerinaj pe domeniul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Efrem cel Nou” de la Mono, bucurându-se de liniștea și frumusețea locului. Seara de sâmbătă s-a încheiat cu slujba Vecerniei, depunerea jurământului de către noul board, marcând un nou început în funcționarea organizației AROLA și dezvoltarea activităților asociației, și un moment festiv în care au fost oferite diplome de apreciere doamnelor implicate activ în viața Bisericii și în proiectele filantropice din diaspora.
Duminica a reprezentat apogeul congresului prin participarea la Sfânta Liturghie arhierească.
În cadrul Congresului AROLA, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a îndemnat membrele asociației la o lucrare mai eficientă, bine organizată și orientată spre rezultate concrete. Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța implicării responsabile a noului comitet ales și a tuturor doamnelor din AROLA, chemate să identifice cu discernământ punctele care necesită îmbunătățire și să găsească soluții reale, adaptate nevoilor actuale. Ca direcție de început, a fost evidențiată necesitatea întăririi legăturii cu toate parohiile, printr-o comunicare activă realizată împreună cu preoții și cu doamnele din comunități. Totodată, ierarhul a îndemnat la o valorificare responsabilă a timpului și la asumarea unui mod de lucru eficient, inspirat de rigoarea societății nord-americane, dar trăit în duhul slujirii creștine. A fost subliniată și importanța unei mai bune informări privind misiunea și proiectele AROLA, astfel încât acestea să fie cunoscute și accesibile tuturor parohiilor din mitropolie. În același timp, ierarhul a încurajat împărtășirea inițiativelor și a lucrărilor ziditoare între parohii, pentru ca experiențele frumoase să devină sursă de inspirație și întărire pentru întreaga comunitate.
Cuvântul de învățătură rostit de Preasfințitul Părinte Ioan Casian în cadrul congresului a pus în lumină lucrarea binecuvântată și jertfelnică a doamnelor din parohii, care, cu râvnă și statornicie, susțin viața liturgică și misionară a Bisericii pe continentul nord-american, purtând mai departe moștenirea credinței strămoșești. Preasfinția Sa a arătat că slujirea autentică nu se întemeiază pe așteptări omenești, nici pe recunoașterea din partea lumii, ci pe fidelitatea față de Hristos Domnul.
Congresul AROLA 2026 s-a încheiat într-o atmosferă de bucurie și recunoștință, lăsând în inimile participantelor dorința de a continua lucrarea începută. Evenimentul a fost nu doar o întâlnire administrativă, ci o mărturie a credinței lucrătoare prin iubire și a unității în Hristos.