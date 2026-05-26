Sărbătoare în comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, Spania

În Duminica a 7‑a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic), 24 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, Protopopiatul Madrid Est, Spania.

În Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcalá de Henares, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a liturghisit, înconjurat de un sobor din care au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhid. Claudiu Grama, protopopul Dejului, pr. Ioan Buftea, și parohul din Alcalá de Henares, pr. Adrian Pintea.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Toată creștinătatea să fie una”, pornind de la versetele scripturistice: „Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M‑ai trimis” (Ioan 17, 21), subliniind însemnătatea Duminicii Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic și rolul acestora în apărarea dreptei credințe. De asemenea, Părintele Mitropolit Andrei a subliniat că rugăciunea Mântuitorului Hristos pentru unitatea credincioșilor rămâne o chemare actuală pentru întreaga creștinătate, iar învățătura și mărturisirea de credință formulate la Sinodul I Ecumenic rămân temelia credinței creștine și astăzi.

În semn de prețuire și recunoștință, apreciind întreaga activitate administrativă și pastoral‑misionară, Părintele Mitropolit Andrei i‑a conferit părintelui paroh Adrian Pintea Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici.

Vizita ierarhului în Episcopia Spaniei și Portugaliei a fost prilejuită de sfințirea Catedralei Episcopale „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Madrid, care a avut loc sâmbătă, 23 mai.