Sărbătoare în comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, Spania

Un articol de: Darius Echim - 26 Mai 2026

În Duminica a 7‑a după Paști (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic), 24 mai, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, Protopopiatul Madrid Est, Spania.

În Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcalá de Henares, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a liturghisit, înconjurat de un sobor din care au făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhid. Claudiu Grama, protopopul Dejului, pr. Ioan Buftea, și parohul din Alcalá de Henares, pr. Adrian Pintea.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Toată creștinătatea să fie una”, pornind de la versetele scripturistice: „Ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M‑ai trimis” (Ioan 17, 21), subliniind însemnătatea Duminicii Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic și rolul acestora în apărarea dreptei credințe. De asemenea, Părintele Mitropolit Andrei a subliniat că rugăciunea Mântuitorului Hristos pentru unitatea credincioșilor rămâne o chemare actuală pentru întreaga creștinătate, iar învățătura și mărturisirea de credință formulate la Sinodul I Ecumenic rămân temelia credinței creștine și astăzi.

În semn de prețuire și recunoștință, apreciind întreaga activitate administrativă și pastoral‑misionară, Părintele Mitropolit Andrei i‑a conferit părintelui paroh Adrian Pintea Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru clerici.

Vizita ierarhului în Episcopia Spaniei și Portugaliei a fost prilejuită de sfințirea Catedralei Episcopale „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Madrid, care a avut loc sâmbătă, 23 mai.

 

    Ziua cea mare a românilor ortodocşi din capitala Spaniei

    Ziua de 23 mai 2026 va rămâne înscrisă pentru totdeauna în cartea de istorie a românilor ortodocşi din Regatul Spaniei. După 16 ani de la aşezarea pietrei de temelie a Catedralei Episcopale din Madrid de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, edificiul reprezentativ al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei a primit veşmântul sfinţirii. Slujba de târnosire a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu 19 ierarhi români şi străini, înconjuraţi de un impresionant sobor de preoţi şi diaconi.

    23 Mai, 2026
    Hramul unei parohii românești din Spania

    Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit duminică, 17 mai, Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă română „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din

    20 Mai, 2026
    Hramul Parohiei ortodoxe românești din Oslo

    Parohia ortodoxă românească din Oslo, Norvegia, ocrotită de Sfin­ții Mucenici Ioan Valahul și Halvard Norvegianul, a primit joi, 14 mai, vizita Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, cu prilejul hramului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de ierarh împreună cu soborul de preoți și diaconi, în pre­zența enoriașilor români și norvegieni din capitala Regatului Norve­giei, fiind cinstite și icoanele Maicii Domnului „Grabnic ascultătoarea” și „Alăptătoarea de la Țibleș”.

    15 Mai, 2026
