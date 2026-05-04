Vizită regală la Centrul eparhial din Stockholm

Data: 04 Mai 2026

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, i‑a primit vineri, 1 mai, pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, și pe Alteța Sa Regală Principele Radu al României, care au vizitat Centrul episcopal din Stockholm, în cadrul prezenței lor în Regatul Suediei, prilejuită și de sărbătorirea a 80 de ani de viață a Majestății Sale, Regele Carl al XVI‑lea Gustaf al Suediei. Cuplul regal român a fost însoțit de ambasadorul României în Regatul Suediei, Daniel Ioniță, precum și de membri ai corpului diplomatic acreditat la Stockholm. Cu multă căldură și bucurie, oaspeții regali au fost primiți de Preasfințitul Părinte Episcop Macarie, împreună cu clericii din capitala suedeză, precum și de copiii și tinerii de la Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare" ( CTSM) și de enoriași. Au fost oferite flori și tradiționalele daruri, pâinea și sarea, simboluri ale ospitalității românești.

Cu acest prilej, în biserica Centrului episcopal a fost săvârșită slujba de Te Deum. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul „Credo” al Episcopiei Europei de Nord.

În cuvântul de întâmpinare, ierarhul a subliniat importanța vizitei regale pentru comunitatea românească din Scandinavia, evidențiind legătura profundă dintre Coroană și Biserică, precum și rolul acestora în păstrarea identității în diaspora: „Bine ați revenit acasă, aici la Centrul episcopal, în acest colț de Românie, unde noi ne străduim să dăm o bună și dreaptă mărturie printre cei cu care conviețuim în aceste locuri, cu care avem o legătură frățească și de prietenie adâncă, fiindcă noi am venit cu zestrea noastră de acasă, iar cei care locuiesc aici ne‑au primit cu brațele deschise. Fiecare am adus aici din ceea ce avem mai frumos și mai nobil în țara noastră. Așadar, avem o conviețuire frumoasă și pașnică și putem să spunem că e foarte lungă, fiindcă cei care au venit din vechime aici sunt voievozii noștri și solii acestora, sunt regii și reginele României care se și înrudesc cu casele regale scandinave, iar Majestatea Voastră și Alteța Voastră Regală, iată, continuați această legătură de suflet a înaintașilor Casei Regale a României și a voievozilor noștri, mulți dintre ei fiind canonizați, fiindu‑ne protectori aici, pe tărâmul vikingilor. Sfinții Voievozi Români sunt ocrotitorii Episcopiei noastre a Europei de Nord: Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab și Martirii Brâncoveni. De aceea am venit și cu moștenirea noastră luminoasă de acasă, însoțindu‑ne sfinții noștri încoronați, care ne ajută să ne cultivăm identitatea de credință și de neam, alături de cei cu care conviețuim.

Majestatea Voastră, sunteți purtătoarea «Crucii Nordului». Încă de la prima vizită pe care ați făcut‑o la începutul misiunii Episcopiei noastre a Europei de Nord, v‑am conferit acest înalt ordin episcopal pe care l‑ați pus la inimă. Și nu a fost doar o simplă decorație, ci a fost și o chemare la împreună lucrare, iar Majestatea Voastră și Alteța Voastră Regală, ca cei care sunteți atât de apropiați suveranilor scandinavi, ne ajutați și puneți umărul împreună cu noi în purtarea acestei cruci a slujirii și a jertfelniciei”.

Majestatea Sa Margareta a transmis un mesaj de bucurie: „Suntem din nou împreună și mulțumim pentru slujbă, pentru cuvintele frumoase și importante și pentru primire și mă bucur foarte mult că am putut să venim și am adus și soarele. Hristos a înviat!"

Alteța Sa Regală Principele Radu a vorbit despre importanța credinței și a solidarității între românii din țară și din diaspora, apreciind activitatea misionară desfășurată în Episcopia Europei de Nord, de ierarh și de păstoriții săi: „Noi suntem cei bucuroși să vă revedem și ne‑am gândit mult la dumneavoastră în acești ani în care n‑am putut fi alături. Pentru că o mare parte din națiunea română este astăzi în afara granițelor țării și familia noastră s‑a mărit. Acum avem și românii din Republica Moldova care vă stau alături în toate țările lumii. Suntem mulți și departe și de aceea ne gândim cu atât mai mult la cei care sunt despărțiți de noi prin mulți kilometri. În mod special la Episcopia Ortodoxă a Europei de Nord ne gândim datorită extraordinarei energii și efervescențe a Preasfinției Sale, Episcopul Macarie, care îmbină atât de binecuvântat spiritualul cu lucrarea pământească, pe care încearcă să o facă așa de mare, cât crește aluatul în cuptor, așa de mare e și inima lui și datorită acestui exemplu extraordinar pe care Preasfinția Sa ni‑l dă, noi avem speranță pentru ziua de azi și pentru ziua de mâine, pentru o generație tânără de români care s‑au născut în vremuri mai grele, și mai departe de casă, dar aceasta nu‑i face mai puțin români și mai puțin de‑ai noștri”.

În semn de binecuvântare și recunoștință, Preasfințitul Părinte Macarie le‑a oferit oaspeților o icoană a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, subliniind rolul său în ocrotirea creștinilor de pretutindeni.

Evenimentul s‑a încheiat într‑o atmosferă caldă, printr‑o agapă pascală organizată în grădina Centrului episcopal, unde membrii comunității au avut ocazia să dialogheze cu Familia Regală. Au fost cântate imnurile pascale, iar participanții s‑au bucurat de bucatele tradiționale de post, cu dezlegare la pește, specifice perioadei liturgice.