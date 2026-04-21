Vizite pastorale la românii din Episcopia Irlandei și Islandei

În Vinerea din Săptămâna Luminată, 17 aprilie, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Shannonbridge, cu prilejul hramului acesteia, împreună cu un sobor de slujitori.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre istoricul sărbătorii Izvorului Tămăduirii, arătând că aceasta își are originea în evlavia creștinilor față de Maica Domnului și în minunile săvârșite prin apa izvorului din apropierea Constantinopolului, încă din secolul al V‑lea. Totodată, Preasfinția Sa a explicat de ce această sărbătoare este așezată în Săptămâna Luminată, subliniind legătura ei directă cu bucuria Învierii și cu darul vieții noi în Hristos, Care este Izvorul cel adevărat al vindecării sufletești și trupești.

În continuare, ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a apei.

În Duminica a 2-a după Paști, 19 aprilie, a Sfântului Apostol Toma, Preasfințitul Părinte Nectarie a slujit în Parohia Ortodoxă Română din Waterford, cu prilejul hramului închinat acestei duminici și „Sfântului Cuvios Kevin de Glendalough”. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei duminicii, subliniind că „îndoiala Apostolului Toma nu este o slăbiciune, ci o expresie a unei căutări sincere și adânci a adevărului. Această căutare îl conduce la întâlnirea personală cu Hristos Cel înviat și la una dintre cele mai puternice mărturisiri de credință: «Domnul meu și Dumnezeul meu!»” Preasfințitul Părinte Nectarie a arătat că și credincioșii de astăzi sunt chemați să transforme întrebările și frământările lor în pași spre o credință vie, lucrătoare și asumată.

La finalul slujbei, părintele paroh Ionuț Gorgan i‑a mulțumit ierarhului pentru slujire și pentru cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie.