Vizite pastorale la românii din Episcopia Irlandei și Islandei

Vizite pastorale la românii din Episcopia Irlandei și Islandei

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 21 Aprilie 2026

În Vinerea din Săptămâna Luminată, 17 aprilie, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Shannonbridge, cu prilejul hramului acesteia, împreună cu un sobor de slujitori.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre istoricul sărbătorii Izvorului Tămăduirii, arătând că aceasta își are originea în evlavia creștinilor față de Maica Domnului și în minunile săvârșite prin apa izvorului din apropierea Constantinopolului, încă din secolul al V‑lea. Totodată, Preasfinția Sa a explicat de ce această sărbătoare este așezată în Săptămâna Luminată, subliniind legătura ei directă cu bucuria Învierii și cu darul vieții noi în Hristos, Care este Izvorul cel adevărat al vindecării sufletești și trupești.

În continuare, ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a apei.

În Duminica a 2-a după Paști, 19 aprilie, a Sfântului Apostol Toma, Preasfințitul Părinte Nectarie a slujit în Parohia Ortodoxă Română din Waterford, cu prilejul hramului închinat acestei duminici și „Sfântului Cuvios Kevin de Glendalough”. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei duminicii, subliniind că „îndoiala Apostolului Toma nu este o slăbiciune, ci o expresie a unei căutări sincere și adânci a adevărului. Această căutare îl conduce la întâlnirea personală cu Hristos Cel înviat și la una dintre cele mai puternice mărturisiri de credință: «Domnul meu și Dumnezeul meu!»” Preasfințitul Părinte Nectarie a arătat că și credincioșii de astăzi sunt chemați să transforme întrebările și frământările lor în pași spre o credință vie, lucrătoare și asumată.

La finalul slujbei, părintele paroh Ionuț Gorgan i‑a mulțumit ierarhului pentru slujire și pentru cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie.

 

vezi toate ›Alte articole din Diaspora
  • O nouă biserică ortodoxă românească în apropiere de Paris Diaspora
    O nouă biserică ortodoxă românească în apropiere de Paris

    Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” și „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din Meudon, Franța, a fost sfințită sâmbătă, 18 aprilie, de către un sobor de patru ierarhi ai Bisericii noastre, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. Lăcașul de cult, care aparține Parohiei „Pogorârea Duhului Sfânt” din Clichy, datează încă din secolul al XVIII-lea și a fost achiziționat, restaurat și pictat integral prin osteneala și contribuția financiară a părintelui paroh Aurel Grigoraș, în memoria fiicei sale, trecută la Domnul în urma unei grele suferințe.

    20 Apr, 2026
  • Ortodoxia românească aniversată la Viena Diaspora
    Ortodoxia românească aniversată la Viena

    Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, în zilele de 13 și 14 aprilie, au avut loc la Viena manifestările

    16 Apr, 2026
TOP 6 Diaspora