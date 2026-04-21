Hramul parohiei româneşti din Chambésy, Elveţia

Un articol de: Pr. Alexandru Briciu - 21 Aprilie 2026

În Duminica a doua după Paști, a Sfântului Apostol Toma, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica românilor din Chambésy-Geneva, Elveția. Această parohie, cea mai veche din Țara Cantoanelor, a împlinit anul trecut o jumătate de secol de la înființare, iar biserica are hramul „Învierea Domnului”.

Din soborul de slujitori care s-au rugat împreună la Sfânta Liturghie de hram au făcut parte pr. prof. dr. Ioan Sauca, parohul acestei comunități din septembrie 2023; pr. prof. dr. Viorel Ioniță, consilier patriarhal onorific; pr. prof. dr. Vasile Octavian Mihoc, membru al personalului Consiliului Ecumenic al Bisericilor, cu sediul la Geneva; diac. Ștefan Răzvan Puzderca, de la Parohia Ortodoxă Română din Berna.

După citirea fragmentelor scripturistice din Faptele Apostolilor (5, 12-20) şi din Sfânta Evanghelie de la Ioan (20, 19-31), Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a rostit un cuvânt de învățătură despre strădania fiecărui credincios de a lupta împotriva îndoielii și a tuturor ispitelor, pentru a putea beneficia de darurile credinței nezdruncinate în Învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos. „Înainte de împărtășirea credincioșilor, potrivit practicii introduse la această parohie de către părintele Ioan Sauca, de a programa câte un copil, băiat sau fată, să povestească pe scurt, după priceasnă, Sfânta Evanghelie a zilei, tânărul Cristian Savu, în vârstă de șase ani, a istorisit fragmentul din această duminică. Prin angajarea copiilor cu diferite sarcini active în cadrul slujbelor - o inițitivă personală a părintelui paroh Sauca - tinerii devin tot mai interesați de participarea la sfintele slujbe. Această practică a fost foarte apreciată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif. Împărtășirea numărului mare al credincioșilor a fost efectuată atât de către înaltul ierarh, cât și de către părintele paroh”, ne-a declarat părintele profesor Viorel Ioniţă.

La sfârșitul Sfintei Liturghii a avut loc sărbătorirea împlinirii vârstei de șapte decenii, în ziua de 10 aprilie, de către părintele prof. dr. Ioan Sauca, parohul comunităţii. În cuvântul de încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a evidențiat activitatea părintelui Sauca, pe care l-a avut profesor la începutul ultimului deceniu al secolului trecut la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. „Părintele Mitropolit a subliniat câteva aspecte ale vieții credincioșilor ortodocși români în diasporă. Considerațiile Înaltpreasfinției Sale, bazate pe o experiență de mai multe decenii de pastorație în diaspora ortodoxă română, au avut un efect edificator pentru credincioșii prezenți la această slujbă arhierească. Pe parcursul agapei, care a încheiat programul vizitei arhiereşti la Geneva, mai mulți credincioși l-au abordat pe înaltul ierarh cu diferite întrebări și au fost impresionați de apropierea față de toți credincioșii a înaltului oaspete”, a mai spus în încheiere părintele Ioniţă.

 

