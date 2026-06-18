Moment de comuniune interortodoxă la München

În seara zilei de 12 iunie 2026, la biserica Parohiei Ortodoxe Române „Buna Vestire” din München a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu de un sobor de preoți, la inițiativa părintelui protopop dr. Alexandru Dan Nan. La această slujbă deosebită au participat preoți din comunitățile ortodoxe din München, reprezentând Bisericile Ortodoxe Română, Sârbă, Georgiană, Ucraineană și Bulgară. Împreună cu numeroșii credincioși prezenți, clericii s‑au rugat pentru sănătatea sufletească și trupească a tuturor celor care au luat parte la această sfântă taină.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Alexander Smoktunowicz de la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din cadrul comunității ortodoxe ucrainene, care a evidențiat importanța Tainei Sfântului Maslu încă din primele veacuri ale Bisericii. Acesta a subliniat că Hristos este singurul fără de păcat și adevăratul Izvor al vindecării, Cel care dăruiește oamenilor puterea de a se elibera atât de patimile sufletești, cât și de neputințele trupești. Prin apropierea de El și prin lucrarea harului dumnezeiesc, credincioșii sunt chemați să trăiască autentic viața creștină, nu doar în biserică, ci și în viața de zi cu zi, în relația cu semenii și cu întreaga lume.

La finalul slujbei, părintele Alexandru Dan Nan a adresat mulțumiri tuturor preoților participanți, credincioșilor din diferitele comunități ortodoxe care au fost prezenți la rugăciune, precum și voluntarilor și tuturor celor care au sprijinit organizarea acestui eveniment. În încheiere, părintele protopop a evidențiat frumusețea comuniunii dintre Bisericile Ortodoxe prezente, subliniind că această împreună‑slujire reprezintă o adevărată mărturie a unităţii în diversitate, o expresie a unității credinței ortodoxe manifestate prin diversitatea comunităților locale.