O nouă biserică ortodoxă românească în apropiere de Paris

Biserica cu hramurile „Pogorârea Duhului Sfânt” și „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din Meudon, Franța, a fost sfințită sâmbătă, 18 aprilie, de către un sobor de patru ierarhi ai Bisericii noastre, sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale.

Lăcașul de cult, care aparține Parohiei „Pogorârea Duhului Sfânt” din Clichy, datează încă din secolul al XVIII-lea și a fost achiziționat, restaurat și pictat integral prin osteneala și contribuția financiară a părintelui paroh Aurel Grigoraș în memoria fiicei sale, trecută la Domnul în urma unei grele suferințe.

Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, dimpreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, și Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a evidențiat că noul lăcaș achiziționat și renovat nu reprezintă doar o realizare administrativă, ci o încununare a credinței celor care au așteptat acest moment timp de decenii: „Răbdarea lor de 46 de ani a fost răsplătită, această dorință materializându-se astăzi. Biserica a fost restaurată, a fost curățată în exterior, în interior și apoi pictată. De asemenea, a fost dotată cu electrificare nouă, instalații noi și are un demisol destul de încăpător unde se vor putea aduna copiii pentru școala parohială într-un loc de cinste, în orașul Meudon, care este lipit de Paris. De câte ori se deschide o nouă biserică ne bucurăm foarte mult, pentru că este o nouă fereastră spre cer care se deschide și prin care Dumnezeu primește poporul în casa Lui. Hristos ne hrănește cu ceea ce este mântuirea, adică cu Sine Însuși, Cel care S-a jertfit și Care devine hrana noastră, lumina noastră, viața noastră”.

Părintele paroh Aurel Grigoraș a reliefat legătura providențială dintre istoria construirii lăcașului de cult și propria suferință familială, transformând o biserică zidită pe durere într-un dar duhovnicesc oferit românilor și Bisericii Ortodoxe Române, dar și într-un omagiu adus mentorului său, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

„Biserica aceasta a fost construită de familia Marbot, căreia i-au murit trei copii minori. Dumnezeu a hotărât ca eu să cumpăr această biserică în 2022 ca urmare a decesului fetei mele de 43 de ani. În memoria ei s-a cumpărat această biserică, cum în memoria copiilor familiei Marbot s-a construit această biserică. Asta m-a bucurat și m-a făcut fericit. Această inimă a țării, care este această biserică – că e pentru toți românii și pentru toată Biserica Ortodoxă Română –, m-am bucurat din suflet ca la sfârșitul vieții mele să o pot aduce un prinos Bisericii noastre. Iubesc enorm Ortodoxia noastră românească. Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae mi-a fost îndrumător de doctorat, m-a binecuvântat, mi-a fost mentorul cel mai important în studiile mele. De aceea, pe lângă hramul «Pogorârea Duhului Sfânt», am ales să punem și hramul «Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae»”, a spus părintele paroh Aurel Grigoraș.