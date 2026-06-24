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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Popas de rugăciune într-o parohie românească din Italia

Popas de rugăciune într-o parohie românească din Italia

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Data: 24 Iunie 2026

În Duminica a 3‑a după Rusalii, 21 iunie, credincioșii Parohiei ortodoxe româneşti „Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului” din localitatea Lunghezza, Protopopiatul Lazio II,  s‑au bucurat de prezența în mijlocul lor a Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei. După primirea călduroasă a ierarhului de către comunitate, în fruntea căreia s‑a aflat părintele paroh Benedict Firulescu, Sfânta Liturghie a fost oficiată de chiriarh în biserica parohială. La final, părintele paroh a adresat alese mulțumiri Preasfinţiei Sale pentru vizita pastorală, bucuria slujirii, precum și pentru purtarea de grijă arătată constant față de românii din Lunghezza și împrejurimi. La eveniment a participat și Marian Popescu, consulul general al României la Roma. Parohia românească „Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului” se află în Castelverde di Lunghezza, o zonă situată la aproximativ 20 de kilometri de centrul Romei. Înființată în noiembrie 2013, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Italiei, parohia îl are ca preot paroh pe părintele Benedict Firulescu. La început, activitatea parohială s‑a desfășurat într‑un spațiu închiriat, amenajat corespunzător pentru săvârșirea Sfintei Liturghii și a altor slujbe. Ulterior, comunitatea a achiziționat toate obiectele de cult necesare și a stabilit un program liturgic săptămânal, care include Vecernia, Utrenia, Sfânta Liturghie și activități de cateheză. În decembrie 2020, din cauza contextului pandemic, parohia s‑a mutat într‑un nou sediu, mai spațios, pe via Busso. Adresa bisericii parohiale este: via Busso 195, Valle Longa - Lunghezza, se arată pe episcopia-italiei.it.

 

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