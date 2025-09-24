Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Popas de slujire la românii din Albacete, Spania

Popas de slujire la românii din Albacete, Spania

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Diaspora
Data: 24 Septembrie 2025

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, s‑a aflat duminică, 21 septembrie, în Parohia ortodoxă românească „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Albacete, Spania. La Sfânta Liturghie, ierarhul a slujit împreună cu  părintele Gheorghe Cucu, parohul comunității, și cu arhidiaconul Spiridon Burlacu, cosilier eparhial, conform obispadoortodoxo.es.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre Cruce ca „pom al vieții”, biruința asupra păcatului și mântuirea prin Hristos: „Dumnezeu i‑a scos pe Adam și Eva din Rai pentru că nu și‑au recunoscut păcatul, ci au dat vina unul pe altul. Ca păcatul să nu se înveșnicească prin rodul pomului vieții, Dumnezeu i‑a izgonit, iar la plinirea vremii L‑a trimis pe Fiul Său să biruiască păcatul prin jertfa de pe Cruce. Crucea devine astfel pomul vieții, iar rodul ei este Hristos, din Care ne împărtășim prin Trupul și Sângele Său”.

Cu prilejul acestei slujiri, ierarhul a sfințit o cruce, care va fi așezată la troița ce urmează a fi amenajată în parohie.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
TOP 6 Diaspora