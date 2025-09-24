Popas de slujire la românii din Albacete, Spania

Data: 24 Septembrie 2025

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, s‑a aflat duminică, 21 septembrie, în Parohia ortodoxă românească „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Albacete, Spania. La Sfânta Liturghie, ierarhul a slujit împreună cu părintele Gheorghe Cucu, parohul comunității, și cu arhidiaconul Spiridon Burlacu, cosilier eparhial, conform obispadoortodoxo.es.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre Cruce ca „pom al vieții”, biruința asupra păcatului și mântuirea prin Hristos: „Dumnezeu i‑a scos pe Adam și Eva din Rai pentru că nu și‑au recunoscut păcatul, ci au dat vina unul pe altul. Ca păcatul să nu se înveșnicească prin rodul pomului vieții, Dumnezeu i‑a izgonit, iar la plinirea vremii L‑a trimis pe Fiul Său să biruiască păcatul prin jertfa de pe Cruce. Crucea devine astfel pomul vieții, iar rodul ei este Hristos, din Care ne împărtășim prin Trupul și Sângele Său”.

Cu prilejul acestei slujiri, ierarhul a sfințit o cruce, care va fi așezată la troița ce urmează a fi amenajată în parohie.