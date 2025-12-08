Popasuri de rugăciune la comunități românești din Italia și Scandinavia

Data: 08 Decembrie 2025

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s‑a aflat de curând în pelerinaj la locurile sfinte din Roma și împrejurimi, apoi a slujit în comunități românești din țările scandinave.

Duminică, 30 noiembrie, de praznicul Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei românești „Sfinții Cuvioși Dimitrie cel Nou din Basarabi și Efrem cel Nou” din Roma. Au slujit împreună cu ierarhul preotul Nicolae Strugaru, parohul comunității, și diaconul Daniel, împreună cu preotul director Daniel Dascălu, care a însoțit un grup de profesori și elevi ai Seminarului Teologic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Botoșani, aflați în vizită la Roma. La final, a fost organizat un concert de colinde și cântece patriotice, susținut de seminariștii botoșăneni de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei și Ziua Națională a României. Lor li s‑au alăturat tinerii și copiii de la școala parohială din Roma Borghesiana, coordonați de prezbitera Petronela Strugaru, care au interpretat colinde tradiționale românești, aducând în biserică atmosfera caldă a sărbătorilor de iarnă. După concert, PS Părinte Episcop Macarie i‑a felicitat pe copii, tineri, profesori și credincioși pentru dragostea lor față de credința dreptmăritoare și tradițiile românești. În semn de apreciere, a oferit daruri participanților, subliniind că bucuria colindului și lumina lui Hristos se împărtășesc prin dăruire și comuniune.

Luni, 1 decembrie, Episcopul Europei de Nord a săvârșit Sfânta Liturghie în străvechea biserică din Veroli, Italia, la cripta cu moaștele Sfintei Mironosițe Salomeea. Ierarhul a slujit împreună cu protopopul Ștefan Nanu și cu un sobor de preoți și diaconi. La final, a fost oficiat și Te Deum‑ul de Ziua Națională a României. Răspunsurile liturgice au fost oferite de elevii Seminarului Teologic Ortodox din Botoșani, coordonați de părintele director Daniel Dascălu. La final, ierarhul și pelerinii s‑au închinat la un fragment din Sfânta Cruce, la moaștele Sfintei Mironosițe Salomeea și la relicvele întregi ale Sfinților copii mucenici Teodor și Fausta și ale celorlalți sfinți mucenici locali, în frunte cu Sfinții Donat și Alban. În a doua parte a zilei, programul pastoral a continuat la Parohia ortodoxă română „Sfântul Ignatie Teoforul” din Frosinone, unde preotul paroh Vasile Chiriac și prezbitera Marinela au organizat cu enoriașii concertul de colinde susținut de același grup de elevi seminariști, alături de copiii parohiei. Evenimentul s‑a încheiat cu o agapă frățească, prilej de comuniune și împlinire.

În ultimele două zile ale pelerinajului în Italia, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a poposit luni seară, 1 decembrie, și marți, 2 decembrie, în comunitățile ortodoxe românești din regiune. De sărbătoarea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, PS Părinte Episcop Macarie a săvârșit în ajun privegherea de hram în parohia ortodoxă românească din Orte, unde a fost întâmpinat cu multă bucurie de preotul paroh Alexandru Cosma și prezbitera Anca, împreună cu enoriașii. Atmosfera sărbătorească a fost întregită de colindele interpretate de credincioși și de grupurile de copii ale parohiei la agapa frățească.

O frumusețe aparte a avut și slujirea euharistică de hram de la Mănăstirea Rignano Flaminio, unde Părintele Episcop Macarie a rostit un cuvânt de învățătură profund. Părintele stareț, ieromonahul Ștefan Simion, împreună cu obștea monahală l‑au întâmpinat pe ierarh cu dragoste. Numeroși închinători au participat la slujbă, iar răspunsurile la strană au fost oferite de corul de la Seminarul Teologic din Botoșani. Tot în această zi festivă a fost aniversat și preotul paroh Nicolae Strugaru de la Parohia Roma Borghesiana, care a împlinit 45 de ani de viață, moment marcat cu emoție și urări de bine din partea întregii comunități. Sărbătoarea s‑a încheiat cu agapa de hram, pregătită de credincioși cu multă dăruire, unde copiii au interpretat din nou colinde, aducând bucurie și lumină în inimile tuturor participanților.

Sâmbătă, 6 decembrie, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit, împreună cu preoții Andrei Sofa și Andrei Constantin și diaconul Raul‑Lucian Marc, Sfânta Liturghie în biserica paraclis episcopal din capitala daneză Copenhaga, unde se cinstesc icoanele Maicii Domnului „Arătătoarea Căii” și „Alăptătoarea de la Țibleș”.

Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură credincioșilor, vorbindu‑le despre blândeţea Sfântului Ierarh Nicolae și a oferit daruri copiilor de la Școala parohială. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de participarea credincioșilor români și danezi din comunitate. La final, ierarhul a încurajat păstrarea și mărturisirea credinței pentru familiile și pentru tinerii din Centrul pentru Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare"‑CTSM al Episcopiei Europei de Nord.

În Duminica a 27‑a după Rusalii, 7 decembrie, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie s‑a aflat în mijlocul păstoriților de pe coasta de vest a Regatului Norvegiei, slujind Dumnezeiasca Liturghie, împreună cu preoții Mihail Liculescu și Valeriu‑Dumitru Chiorbeja și cu diaconul Ioan‑Valentin Postelnicu în biserica paraclis episcopal din Bergen, la Poarta Fiordurilor, unde se cinstesc icoanele Maicii Domnului „Primitoarea străinilor” și „Alăptătoarea de la Țibleș”. Biruind frigul nordic, credincioșii români, norvegieni și de alte naționalități au umplut lăcașul de cult, care și‑a serbat cu acest prilej una dintre cele trei sfinte ocrotitoare, pe Mucenița Filofteia de la Curtea de Argeș, care protejează biserica împreună cu Sfintele Muceniţe Tatiana de la Craiova și Suniva de la Selje.

Preasfinția Sa a îndemnat comunitatea să păstreze unitatea și lumina credinței, iar atmosfera de sărbătoare a fost întregită de tinerii Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”-CTSM, care au cântat colinde tradiționale românești. Emoția cântărilor a fost simțită de toți cei prezenți.

La finalul slujbei, copiii de la școala parohială au primit daruri din partea ierarhului, spre bucuria lor și a familiilor care i‑au însoțit. Sinaxa liturgică s‑a încheiat cu agapa frățească, unde toți cei prezenți au colindat.