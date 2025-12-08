Slujiri arhierești în comunități românești din Irlanda

Credincioșii parohiei românești din Galway, Irlanda, a trăit sâmbătă, 6 decembrie, momente de aleasă bucurie duhovnicească la praznicul Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul parohiei. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi ai eparhiei. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Preasfinția Sa a vorbit despre Sfântul Nicolae ca model de milostivire, blândețe și dăruire față de aproapele, subliniind totodată rolul sfinților ca mijlocitori și sprijin în viața duhovnicească a creștinilor. Ierarhul a evidențiat importanța unității comunității parohiale, mai ales pentru românii aflați departe de țară, care găsesc în Biserică sprijin, nădejde și continuitate în credință. În cadrul Sfintei Liturghii, părintele Cristian Florin Dumitrescu a fost hirotesit duhovnic pe seama Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din Limerick. Sărbătoarea hramului s‑a încheiat printr‑un concert de colinde susținut de Corul „Sfântul Roman Melodul” al Asociației Nepsis Irlanda, care a vestit prin cântare apropiata sărbătoare a Nașterii Domnului.

În Duminica a 27‑a după Rusalii, 7 decembrie, Preasfințitul Părinte Nectarie a săvârșit Sfânta Liturghie în cadrul parohiei ortodoxe Kilkenny din Irlanda. Din sobor au făcut parte părintele Dorel Nicolae Moțoc și diaconul Cristian Pasere. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de colindători ai Asociației Tinerilor Nepsis Irlanda.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit pericopa evanghelică a vindecării femeii gârbove, evidențiind contrastul dintre mila Mântuitorului și atitudinea fățarnică a mai‑marelui sinagogii, care punea litera legii mai presus de iubirea față de aproapele. Ierarhul a arătat că și în zilele noastre se întâlnesc situații asemănătoare, când oamenii caută justificări pentru lipsa implicării lor în ajutorarea celor aflați în suferință.

De asemenea, ierarhul a evocat viața și virtuțile Sfintei Mucenițe Filofteia, ale cărei sfinte moaște se păstrează la Curtea de Argeș, precum și personalitatea Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului.

După cuvântul arhieresc, tinerii colindători ai Asociației Nepsis Irlanda au prezentat un scurt recital de colinde.

La final, Preasfinția Sa a mulțumit credincioșilor pentru participare și a vorbit despre demersurile aflate în curs pentru organizarea și înființarea noii parohii, care îi va avea ca ocrotitori pe Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop și pe Sfântul Canice/Kenneth. Sărbătoarea s‑a încheiat cu o agapă frățească pregătită de membrii comunității.