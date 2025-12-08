Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Slujiri arhierești în comunități românești din Irlanda

Slujiri arhierești în comunități românești din Irlanda

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Diaspora
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 08 Decembrie 2025

Credincioșii parohiei românești din Galway, Irlanda, a trăit sâmbătă, 6 decembrie, momente de aleasă bucurie duhovnicească la praznicul Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul parohiei. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi ai eparhiei. În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Preasfinția Sa a vorbit despre Sfântul Nicolae ca model de milostivire, blândețe și dăruire față de aproapele, subliniind totodată rolul sfinților ca mijlocitori și sprijin în viața duhovnicească a creștinilor. Ierarhul a evidențiat importanța unității comunității parohiale, mai ales pentru românii aflați departe de țară, care găsesc în Biserică sprijin, nădejde și continuitate în credință. În cadrul Sfintei Liturghii, părintele Cristian Florin Dumitrescu a fost hirotesit duhovnic pe seama Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” din Limerick. Sărbătoarea hramului s‑a încheiat printr‑un concert de colinde susținut de Corul „Sfântul Roman Melodul” al Asociației Nepsis Irlanda, care a vestit prin cântare apropiata sărbătoare a Nașterii Domnului.

În Duminica a 27‑a după Rusalii, 7 decembrie, Preasfințitul Părinte Nectarie a săvârșit Sfânta Liturghie în cadrul parohiei ortodoxe Kilkenny din Irlanda. Din sobor au făcut parte părintele Dorel Nicolae Moțoc și diaconul Cristian Pasere. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de colindători ai Asociației Tinerilor Nepsis Irlanda.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit pericopa evanghelică a vindecării femeii gârbove, evidențiind contrastul dintre mila Mântuitorului și atitudinea fățarnică a mai‑marelui sinagogii, care punea litera legii mai presus de iubirea față de aproapele. Ierarhul a arătat că și în zilele noastre se întâlnesc situații asemănătoare, când oamenii caută justificări pentru lipsa implicării lor în ajutorarea celor aflați în suferință.

De asemenea, ierarhul a evocat viața și virtuțile Sfintei Mucenițe Filofteia, ale cărei sfinte moaște se păstrează la Curtea de Argeș, precum și personalitatea Sfântului Ambrozie, Episcopul Mediolanului.

După cuvântul arhieresc, tinerii colindători ai Asociației Nepsis Irlanda au prezentat un scurt recital de colinde.

La final, Preasfinția Sa a mulțumit credincioșilor pentru participare și a vorbit despre demersurile aflate în curs pentru organizarea și înființarea noii parohii, care îi va avea ca ocrotitori pe Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop și pe Sfântul Canice/Kenneth. Sărbătoarea s‑a încheiat cu o agapă frățească pregătită de membrii comunității.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
  • Slujiri arhierești în regatul Danemarcei Diaspora
    Slujiri arhierești în regatul Danemarcei

    În perioada 20‑26 noiembrie, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a desfășurat o amplă serie de slujiri, întâlniri pastorale și activități misionare în Regatul

    28 Noi, 2025
  • Biserica românească din Tårs, Danemarca, a fost sfințită Diaspora
    Biserica românească din Tårs, Danemarca, a fost sfințită

    Cu prilejul praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord,  înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii ortodoxe românești din orașul danez Tårs, situat în nordul Peninsulei Iutlanda.

    24 Noi, 2025
  • Hramul Catedralei Episcopale Ortodoxe Române din Madrid Diaspora
    Hramul Catedralei Episcopale Ortodoxe Române din Madrid

    Hramul Catedralei Episcopale Ortodoxe Române „Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Madrid, Spania, a fost sărbătorit duminică, 23 noiembrie. Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, conform obispadoortodoxo.es. 

    24 Noi, 2025
TOP 6 Diaspora