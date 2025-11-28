Slujiri arhierești în regatul Danemarcei

Data: 28 Noiembrie 2025

În perioada 20‑26 noiembrie, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a desfășurat o amplă serie de slujiri, întâlniri pastorale și activități misionare în Regatul Danemarcei, întărind și încurajând comunitățile răspândite pe teritoriul acestei țări. Zilele petrecute de ierarh în Danemarca au fost marcate de o intensă lucrare duhovnicească, prin slujbe, vizite și dialoguri cu credincioșii, tinerii și copiii, dar și prin consolidarea vieții parohiale în comunitățile ortodoxe din Copenhaga și cele din Peninsula Iutlanda, dar și în sudul țării, la granița cu Germania, în Tønder și Aabenraa.

Comunitatea ortodoxă română din Peninsula Iutlanda, în nordul Regatului Danemarcei, a trăit sâmbătă, 22 noiembrie, un moment istoric: prima slujire arhierească în nou‑înfiinţata parohie din Haderslev, ocrotită de Sfinții Cuvioși Macarie Protopsaltul și Autbert și Vitmar, luminătorii danezilor. Dumnezeiasca Liturghie și Parastasul au fost oficiate de Preasfințitul Părinte Episcop Macarie, înconjurat de soborul de preoți și diaconi. Cu acest prilej, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Florin Huminiuc. Noua parohie românească, întemeiată anul acesta, a fost încredințată spre păstorire preotului Ioan Negruț, care, cu emoție și recunoștință, a primit binecuvântarea ierarhului său și încurajările sale în slujirea misionară în mijlocul credincioșilor.

Atmosfera de rugăciune a fost întregită de prezența tinerilor CTSM (Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”), care au dat răspunsurile la strană și au oferit un exemplu de implicare, bucurie și slujire în cadrul Liturghiei. De asemenea, copiii de la școala parohială au primit daruri din partea ierarhului.

La final, credincioșii au participat la o agapă organizată de comunitate, bucurându‑se de întâlnire și împărtășind planurile pentru activitățile viitoare ale parohiei: cateheze, întâlniri ale tinerilor CTSM, ateliere pentru copii și acțiuni filantropice.

Sâmbătă seara, 22 noiembrie, a fost adusă de la Mănăstirea Putna, județul Suceava, la Copenhaga, spre închinare, racla ce adăpostește mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei. Delegația a fost condusă de părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna și Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Sfintele moaște au fost întâmpinate în biserica paraclis episcopal din Copenhaga de către Preasfințitul Părinte Episcop Macarie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi și de credincioșii români, scandinavi și de alte etnii. Acest eveniment deosebit a fost de mare întărire duhovnicească pentru credincioșii Episcopiei Europei de Nord, în mod special pentru comunitatea ortodoxă din capitala daneză, întâlnirea cu Sfântul Ierarh Iacob Putneanul - păstor luminat, ctitor, apărător al Ortodoxiei și miluitor al săracilor - fiind o chemare la rugăciune, pocăință și mărturisirea credinței în contextul provocărilor lumii contemporane.

Sfânta Liturghie de duminică, 23 noiembrie, a fost oficiată în Biserica ortodoxă românească din Copenhaga de către Preasfințitul Părinte Episcop Macarie, împreună cu părintele stareț Melchisedec care a rostit omilia, și cu un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat numeroși credincioși români și danezi, împreună cu ambasadorul român la Copenhaga, Anton Niculescu, și consulul Bogdan Timofte. Cu acest prilej au fost botezați: o pruncă și trei tineri danezi. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Florin Huminiuc pe seama parohiei românești din Gävle, Regatul Suediei.

După trei zile de pelerinaj în Danemarca, 22‑24 noiembrie, delegația Mănăstirii Putna a plecat din Copenhaga, ducând înapoi la Putna racla cu mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Iacob Putneanul.

În noaptea de 23 spre 24 noiembrie, închinătorii au participat la Privegherea ți Dumnezeiasca Liturghie, săvârșite lângă moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul. La final, părintele stareț Melchisedec a vorbit despre binecuvântarea adusă de Sfântul Iacob dreptmăritorilor creștini din Scandinavia și de pretutindeni și despre legătura spirituală dintre Putna și clerul și credincioșii din Diaspora.

În cuvântul său de mulțumire, Episcopul Macarie a subliniat că, deși racla cu mâna păstorului putnean se întoarce în țară, „Sfântul Ierarh Iacob rămâne cu noi aici, în Scandinavia, prin rugăciunile lui și prin dragostea noastră pentru el”.

După trei zile de slujbe și binecuvântări, delegația Mănăstirii Putna a plecat din Copenhaga, purtând racla înapoi spre Bucovina. Clerul și credincioșii au rămas cu bucuria întâlnirii cu Sfântul Ierarh Iacob și cu dorința de a întări legătura dintre comunitatea euharistică din Nordul Europei și mănăstirea necropolă a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Preasfințitul Părinte Episcop Macarie și‑a continuat vizita pastorală în Regatul Danemarcei, unde s‑a întâlnit cu preoții și credincioșii comunităților parohiale din această țară.

Marți, 25 noiembrie, ierarhul a săvârșit împreună cu un sobor de preoți și diaconi, Sfânta Liturghie în localitatea Tønder, situată în sudul Danemarcei, chiar la granița cu Germania. Slujba arhierească a fost oficiată cu prilejul hramului, fiind cinstite Icoanele Maicii Domnului „Rugul Aprins” și „Alăptătoarea”de la Țibleș și prăznuiți Sfinții Mari Mucenici Ecaterina din Alexandria și Mercurie din Cezareea Capadociei. La final, Preasfințitul Părinte Macarie a rostit un cuvânt de învățătură, felicitându‑i pe preotul paroh Andrei Cojocariu și pe cei care poartă numele sfinților ocrotitori și încurajându‑i pe enoriași să rămână statornici în credință, în unitate și în viață duhovnicească. Cu această ocazie festivă, a oferit daruri copiilor de la școala parohială, precum și tuturor credincioșilor prezenți. De asemenea, Preasfinția Sa s‑a întâlnit cu tinerii din cadrul CTSM – Centrul pentru Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, cărora le‑a adresat îndemnuri la responsabilitate, viață curată și implicare activă în misiunea Bisericii.

Comunitatea dreptmăritoare din orașul portuar Aabenraa din Peninsula Iutlanda a sărbătorit miercuri, 26 noiembrie, hramul noii sale biserici parohiale, recent achiziționată de la comunitatea luterană daneză, un moment istoric pentru credincioșii din regiune. Slujirea de hram, la cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Alăptătoarea” de la Țibleș și la prăznuirea Sfinților Cuvioși Stelian Paflagonul, Alipie Stâlpnicul și Nicon propovăduitorul pocăinței, a început încă din ajun, când Preasfințitul Părinte Episcop Macarie, alături de preotul paroh Constantin‑Marin Ciumașu și de ceilalți preoți și diaconi, a săvârșit Slujba Privegherii, urmată de spovedirea tinerilor și a credincioșilor.

Sărbătoarea a fost încununată de Sfânta Liturghie cu pomenirea celor adormiți, oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Macarie cu soborul de preoți și diaconi, cu participarea enoriașilor și tinerilor din cadrul CTSM.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre chemarea la pocăință, despre statornicia în credință și despre responsabilitatea păstrării viețuirii creștine într‑o societate tot mai secularizată cum este cea scandinavă. La finalul slujbei, a oferit daruri copiilor de la școala parohială, precum și adulților, ca semn al grijii părintești și al recunoștinței pentru implicarea lor în misiunea pentru mântuire.

Atmosfera sărbătorii a fost una de mare emoție și bucurie, credincioșii simțind că prin dobândirea acestui nou lăcaș de cult identitatea lor spirituală și comunitară se întărește, iar prezența Bisericii Ortodoxe în orașul danez portuar Aabenraa, capătă o nouă și frumoasă consistență.