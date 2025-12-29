Slujiri arhierești în comunități românești din Suedia

În data de 27 decembrie 2025, comunitatea parohială ortodoxă românească din Lund, Regatul Suediei, și‑a sărbătorit hramul, închinat Sfântului Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat numeroși credincioși români și suedezi, veniți să se roage și să trăiască bucuria comuniunii liturgice.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța mărturisirii credinței, avându‑l pildă pe Sfântul Arhidiacon Ștefan: „Prăznuindu‑l pe Sfântul Ștefan, al cărui nume mulți dintre voi îl purtați, să străluciți asemenea lui și să ridicați mâinile spre cer în rugăciune, iubire și iertare. Nu strângeți mâinile în semn de răzbunare, căci Sfântul Mucenic nu și‑a îndreptat mâinile împotriva celor care l‑au ucis, ci și‑a ridicat privirea spre cer și a primit cununa muceniciei. Numele său, care în limba greacă înseamnă «coroană», ne amintește să fim și noi, asemenea lui, încununați prin răbdare, iubire, iertare și prin mărturisirea dreptei credințe”.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Macarie a colindat împreună cu toți copiii și tinerii Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, coordonați de părintele paroh Iustin Constantin Gherasim și de soția sa, Ana‑Alina, aducând bucuria Nașterii Domnului în inimile celor prezenți.

De asemenea, ierarhul a săvârșit Taina Sfântului Botez pentru pruncul Luca‑Antonio, cel dintâi copil al tinerilor părinți Iustin și Claudia, membri ai parohiei din Lund.

În aceeași zi, Preasfințitul Părinte Macarie a vizitat atelierul de lucru al copiilor de la școala parohială.

În data de 28 decembrie, în Duminica după Nașterea Domnului, Preasfințitul Părinte Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială din Helsingborg, cu hramul „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș”, împreună cu un sobor de preoți și diacon. Cei prezenți au avut, de asemenea, bucuria de a se închina la icoanele Maicii Domnului „Glasul curatei bucurii” și „Alăptătoarea de la Țibleș”, aflate în patrimoniul bisericii parohiale.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat că este important să căutăm să ne apropiem de Dumnezeu: „În această duminică am colindat din nou și ne‑am bucurat duhovnicește, dorindu‑ne să colindăm mereu alături de Mântuitorul Hristos, atât în Betleem, cât și la templu, peste 40 de zile, la Întâmpinarea Sa, în libertate sau în prigoană, în țară sau în pribegie. Pericopa evanghelică citită ne prezintă fuga în Egipt, care ne arată cum Fiul lui Dumnezeu a fugit din fața regelui Irod, îngăduind astfel să fugim și noi, asemenea Lui, din fața tiranilor nevăzuți care încearcă să ne piardă. Totuși, să nu fugim de Dumnezeu, ci să rămânem pururea în Biserică, pentru că aici Îl primim prin Sfânta Împărtășanie și devenim purtători ai lui Hristos”.

La finalul slujbei, tinerii Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” au colindat împreună cu copiii, ierarhul, slujitorii și credincioșii. Toți copiii au primit daruri din partea ierarhului, ca semn al dragostei părintești și al grijii pastorale față de cei mici.