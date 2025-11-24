Biserica românească din Tårs, Danemarca, a fost sfințită

Data: 24 Noiembrie 2025

Cu prilejul praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii ortodoxe românești din orașul danez Tårs, situat în nordul Peninsulei Iutlanda.

Sfântul lăcaș are hramul principal „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Aici se cinstesc icoanele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu „Alăptătoarea” de la Țibleș și „Primii pași ai Mântuitorului Iisus Hristos”, iar ca ocrotitori sunt și Sfinții Ierarhi Pahomie de la Gledin și Ioan de la Râșca și Secu, Episcopii Romanului, alături de Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni. În Sfânta Masă, ierarhul a așezat fragmente din moaștele Sfinţilor Mucenici Marius, ale soției sa Marta și ale fiii lor, Audifaciu și Avacum, precum și moaște ale Sfântului Mucenic Macarie de la Roma.

Edificiul a fost zidit în anul 1951 de către comunitatea baptistă din Tårs și a fost achiziționat de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord în anul 2019, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Procesul de restaurare a vizat atât exteriorul, cât și interiorul clădirii și a început în anul 2023, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, odată cu numirea de către chiriarh a noului preot paroh Alexandru‑Dragoș Cucuzel, care i‑a succedat în slujire preotului Gheorghe Bighiu. Acest sfânt așezământ adăpostește, pe de o parte, parohia ortodoxă română din zona Aalborg, iar pe de altă parte, obștea monahală de călugărițe, cârmuită de egumena monahie Ecaterina Panait. Catapeteasma de zid a fost pictată de iconarul Sorin Efros din Timișoara.

Un moment deosebit al slujbei de astăzi l‑a constituit botezul unui tânăr danez convertit la Ortodoxie.

La finalul slujbei, PS Părinte Episcop Macarie i‑a binecuvântat pe copiii școlii parohiale, oferindu‑le daruri, și a adresat cuvinte de încurajare tinerilor din Centrul pentru Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, subliniind importanța mărturisirii credinței și a lucrării duhovnicești pe meleagurile scandinave.