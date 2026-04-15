Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Praznicul Învierii Domnului în comunități românești din Irlanda

Praznicul Învierii Domnului în comunități românești din Irlanda

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 15 Aprilie 2026

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, a slujit în noaptea de Înviere la Catedrala Episcopală din Leeson Park, Dublin, împreună cu un sobor de preoți și diaconi ai eparhiei, în prezența numeroșilor credincioși veniți din comunitățile românești din Dublin și din împrejurimi.

În a doua zi de Paști, 13 aprilie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei a săvârșit Sfânta Liturghie la Centrul eparhial din Dublin, închinat Sfântului Ioan Botezătorul, situat pe Long Mile Road.

În cea de‑a treia zi de Paști, 14 aprilie, comunitatea ortodoxă din Parohia „Sfântul Brendan Călătorul” și „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș” a avut bucuria de a‑l avea în mijlocul ei pe Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nectarie a vorbit despre Străinul de pe drumul Emausului, adică despre Domnul Însuși, Care, deși a aprins inimile celor doi ucenici când le vorbea pe cale, a fost recunoscut de aceștia doar la frângerea pâinii. Străinul, Hristos Însuși, ni Se descoperă fiecăruia dintre noi prin Sfintele Taine.

Comunitatea parohială a fost înființată în urmă cu doi ani, în ziua praznicului Cincizecimii, și numără credincioși și catehumeni de mai multe naționalități: români, irlandezi, germani, polonezi, brazilieni, americani, canadieni, libanezi, greci, sârbi și filipinezi.

Cei prezenți s‑au putut închina la racla ce adăpostește veșmântul Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, aflat în patrimoniul bisericii parohiale.

 

    120 de ani de dăinuire a comunităţii ortodoxe române din Austria

