Sărbătoare la mănăstirea ortodoxă românească din Mono, Canada

În perioada 19‑20 septembrie, Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Efrem cel Nou” din Mono, provincia Ontario, Canada, a îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia sfințirii Altarului de vară al așezământului monahal, eveniment care a încununat munca și osteneala de peste trei ani a egumenului Policarp și a celor care l‑au susținut în realizarea acestui proiect.

Sărbătoarea a debutat în seara zilei de vineri, 19 septembrie, cu slujba Privegherii în cinstea praznicului Înălțării Sfintei Cruci, hramul așezământului, slujbă urmată de sfințirea raclei care va adăposti un epitrahil binecuvântat prin atingerea cinstitelor moaște ale Sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei.

În dimineața zilei de sâmbătă, 20 septembrie, a fost săvârșit Acatistul Sfintei Cruci, urmat de Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părintre Mitrofan, Mitropolitul ortodox sârb al Canadei, și de Preasfințitul Părinte Episcop Ioan Casian, înconjurați de un sobor numeros de clerici. La finalul Sfintei Liturghii, au fost rostite rugăciunile de binecuvântare și sfințire a noului spațiu de slujire care i‑a primit ca ocrotitori pe Sfinții Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul evenimentului, ierarhul român a vorbit despre chemarea fiecărui creștin de a înțelege viața din perspectiva Crucii și a jertfei Domnului. În continuare, la rugămintea Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Înaltpreasfințitul Părinte Mitrofan le‑a vorbit celor prezenți despre experiența pe care a avut‑o pe parcursul celor patru ani de studii teologice efectuate la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, împărtășind momente importante din întânirile Înaltpreasfinției Sale cu câțiva din noii sfinți români recent canonizați: Părintele Dumitru Stăniloae, pe care l‑a avut profesor, Părintele Ilie Cleopa și Părintele Sofian Boghiu.

Evenimentul s‑a încheiat cu o agapă frățească la care au participat toți cei prezenți, se arată pe site‑ul episcopia.ca.